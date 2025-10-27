Este domingo por la tarde, alrededor de las 18:50 horas, personal policial de la Comisaría Seccional Cuarta intervino en un procedimiento realizado en el Autoservicio “Mayo”, ubicado en avenida Rivadavia y Araucarias, barrio Las Flores, por infracción a la Ordenanza Municipal N° 8787/06, artículo 1, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante la veda electoral.

Clausuraron un autoservicio en Las Flores por venta de alcohol durante la veda

Según el parte oficial, una comitiva policial observó a dos hombres salir del comercio con una mochila que contenía un pack de cerveza Quilmes. Al ser identificados, ambos manifestaron haber comprado la bebida en el local, mostrando el comprobante de pago correspondiente.

Ante esta situación, se solicitó la presencia de personal municipal, que procedió a labrar el acta de infracción y disponer la clausura del comercio por incumplir la normativa vigente.

Además, se informó que el personal policial labró un acta por infracción al Código Electoral Nacional, con intervención del Juzgado Federal, debido a que la venta se realizó durante el horario de veda.

En el operativo intervinieron el subsecretario de Fiscalización, Alejandro Esain, y el secretario federal electoral, Dr. Enrique Kalteinmeier, quien fue notificado telefónicamente sobre lo ocurrido.

El procedimiento culminó sin incidentes, y las actuaciones fueron elevadas a las autoridades competentes para su evaluación.