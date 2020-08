Colaborador del vicegobernador dio positivo de Coronavirus

Se trata de Gustavo Alarcón, uno de los secretarios de la segunda línea del vicegobernador Eugenio Quiroga que reside en Caleta Olivia y se encuentra aislado en un hotel de esta misma ciudad.

Se contagió hace pocos días en Río Gallegos donde se registró un fuerte brote de la pandemia y al retornar, junto a otro referente de Quiroga, fue sometido a una prueba de PCR que se analizó en el Hospital Zonal, la cual dio resultado positivo.

Al promediar la tarde de este miércoles el Comité Operativo de Emergencia (COE) local confirmó un nuevo caso positivo de COVID 19 con lo cual ya suman 8 los contagios los que se registraron en esta ciudad, estando los 7 primeros negativizados.

Si bien el COE no hizo referencia a nombre alguno, de manera coincidente precisó que “se trata de un hombre que estuvo alojado temporalmente en la ciudad de Rio Gallegos” y “llegó el jueves 16 de julio a Caleta Olivia”.

“Desde ese momento cumple con el aislamiento obligatorio en hotel” y es asintomático, agrega el informe oficial.

Antes de ese reporte, el propio Alarcón difundió un video que se hizo viral manifestando: “Hola changos, quería avisarles que recién me dieron el resultado del hisopado que me hicieron ayer (martes) y me dio positivo, así que voy tener que seguir aislado en el hotel por unos días más”, resaltndo que se encuentra en buen estado de salud.

También dio cuenta que Eugenio (por el vicegobernador) también fue sometido a una prueba de PCR al igual que a otro de sus colaboradores de nombre Claudio, precisando que a ellos el resultado de las pruebas de laboratorio fueron negativas