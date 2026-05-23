Colapinto largará desde el décimo lugar en Canadá

El piloto argentino, con Alpine, será parte este domingo de un nuevo Gran Premio de la Fórmula 1.

El piloto argentino Franco Colapinto, con Alpine, largará este domingo desde el décimo lugar cuando se corra en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, Quebec, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1.

En la clasificación, el joven piloto de Pilar, provincia de Buenos Aires, mostró su buen momento: avanzó hasta la Q3 y volvió a superar a su compañero, el francés Pierre Gasly, que finalizó 14°.

El argentino terminó 10° (1’13”697/1000) y largará desde esa posición en la carrera principal de este domingo.

La “pole position” quedó sobre el final para el piloto británico George Russell (1’12”578/1000), con Mercedes Benz. El segundo mejor tiempo fue de su compañero de equipo, el italiano Andrea Kimi Antonelli (1’12”646/1000), mientras que el tercero de la clasificación fue Lando Norris (McLaren y 1’12”729/1000), el actual campeón de la categoría máxima del automovilismo mundial.

El Gran Premio de Canadá se correrá este domingo a partir de las 17 -hora de Argentina- y será televisado por Fox Sports, como así también por la plataforma Disney+ Premium de la señal de ESPN.