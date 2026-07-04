Colombia derrotó a Ghana y avanzó a octavos de final

Fue 1 a 0 con gol de Jhon Arias. El martes, la selección colombiana enfrentará a Suiza en Canadá.

La Selección de Colombia derrotó 1-0 a Ghana por16avos de final de la Copa del Mundo en un partido intenso y se aseguró la clasificación a los octavos de final, donde enfrentará a Suiza en Canadá. Será el martes a las 16.

El único gol del partido fue marcado por Jhon Arias a los 14 minutos del primer tiempo en un encuentro en el que Colombia mostró superioridad frente a un duro rival, muy fuerte físicamente.

Por su parte, Colombia tuvo una decena de oportunidades de gol que fueron contenidas por el arquero de Ghana, Lawrence Ati-Zigi, una de las figuras del partido.

Este fue el último partido de la fase y desde el sábado comenzarán a dirimirse los octavos de final, donde quedan 7 selecciones europeas (España, Francia, Portugal, Inglaterra, Bélgica, Noruega y Suiza); 4 sudamericanas (Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay); 3 de la Concacaf (Estados Unidos, México y Canadá) y 2 de Africa (Marruecos y Egipto).