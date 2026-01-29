Colonos de Verano visitaron el cuartel central de Bomberos

Como parte de las propuestas de las Colonias de Verano 2026, más de 80 niños y niñas de la Sede Huergo aprendieron acerca de las actividades que desarrollan los bomberos en nuestra ciudad.

El programa Colonias de Verano, iniciativa que lleva adelante el Municipio a través del Ente Autárquico Comodoro Deportes, contempla una nutrida agenda de actividades en las 22 sedes dispuestas en distintos barrios de Comodoro Rivadavia, abarcando una gran cantidad de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

En ese contexto, este jueves los participantes de la Sede Huergo realizaron una visita al Cuartel Centro de Bomberos Voluntarios, con el objetivo de interiorizarse sobre las diferentes funciones que cumple la institución en nuestra ciudad y observar cómo funcionan los equipos que se utilizan para desarrollar las tareas.

Al respecto Jimena Campos, una de las profesoras de la Sede Huergo, comentó que “esta visita es una actividad que venimos realizando desde hace algunos años, ya que nos parece importante que los chicos se interesen por este oficio que para nosotros es admirable. A los niños les pareció fascinante y los entusiasmó muchísimo”.

En ese sentido, expuso que en la ocasión “participaron más de 80 niños y niñas de 8 a 11 años, acompañados por cuatro profesores”, al tiempo que agradeció a los bomberos que recibieron a los chicos, quienes “nos atendieron muy bien y respondieron a todas las consultas, por lo que estamos muy contentos”.

Por último, Campos se refirió a las distintas salidas que se vienen efectuando desde la Sede Huergo, al indicar que “con los chicos concurrimos a la playa, al Parque de la Ciudad, a diferentes espacios verdes, al cine y a encuentros culturales con otras sedes; además, se concretaron distintos talleres. Como profes, lo que más nos interesa es que los niños la pasen bien y ese objetivo se está cumpliendo”.