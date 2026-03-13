Comenzó ciclo lectivo en Jardines Maternales

Concluido el período de adaptación, los Jardines Maternales de la municipalidad de Caleta Olivia, celebraron este viernes el inicio del ciclo lectivo 2026.

Las actividades para este período incluyen numerosas propuestas lúdicas y además la comuna proyecta realizar mejoras edilicias.

El acto de apertura tuvo lugar en el jardín “Manchitas de Colores” ubicado en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de barrio Rotary 23, con presencia de autoridades de la secretaria de Desarrollo Social, docentes y familias.

En este marco, la titular de la cartera municipal, Priscilla Jwanczyk, destacó este nuevo comienzo y el acompañamiento de la comunidad educativa.

“Estamos muy contentos de poder dar apertura, si bien veníamos ya con las etapas de adaptación y demás, hoy poder decir que inicia nuestro Ciclo Lectivo 2026 acompañando a cada una de las familias, es muy grato”, expresó.

Respecto a los objetivos planteados sostuvo que, “la idea es darle otra impronta a los Jardines Maternales. Trabajaremos más en lo lúdico y además tenemos pensado hacer arreglos de instalaciones”.

Por su parte, la coordinadora de Jardines Maternales, Cintia Godoy, comentó que “tenemos muchos chicos inscriptos y lista de espera, así que estamos muy contentos de que las familias confíe en nuestras instituciones”.

Finalmente resaltó que el acompañamiento a la planificación de actividades propuestas para el presente periodo, con acciones acorde a las edades de los niños como parte de la agenda pedagógica, además del enfoque asistencial

Fuente: Prensa Municipal