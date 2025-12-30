Comenzó la audiencia preliminar por el homicidio de Jorge Nieves

El imputado Mauro Fabián Pavei continuará en prisión preventiva mientras avanza la causa hacia el juicio oral. El fiscal solicitó una pena de 16 años de prisión.

Este martes por la mañana se dio inicio a la audiencia preliminar en el marco de la causa que investiga el homicidio de Jorge David Nieves, ocurrido el pasado 27 de febrero, y que tiene como imputado a Mauro Fabián Pavei. Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal expuso parte de la acusación y solicitó el mantenimiento de la prisión preventiva que el acusado cumple hasta febrero de 2026.

La defensa no presentó objeciones al pase de la causa a debate oral ni tampoco al sostenimiento de la medida de coerción sobre su asistido. Tras escuchar a las partes, el juez penal Alejandro Soñis resolvió disponer un cuarto intermedio para avanzar en acuerdos y convenciones probatorias, y mantener la prisión preventiva de Pavei hasta la finalización de la audiencia preliminar, prevista para febrero de 2026.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 27 de febrero de 2025, alrededor de las 16 horas, cuando Pavei llegó caminando hasta una escalera ubicada sobre calle Dabrowsky, casi en la intersección con pasaje Moure, en el barrio Quirno Costa. En ese lugar se encontró con la víctima, Jorge David Nieves, y otra persona. Allí, el imputado habría extraído un arma de fuego, apuntado a Nieves y, tras ordenarle que se quedara quieto, efectuado dos disparos, uno de los cuales impactó en la mano izquierda de la víctima.

Siempre de acuerdo a la acusación, luego Pavei colocó el arma a corta distancia del rostro de Nieves y efectuó un tercer disparo que le provocó la muerte de manera instantánea, para posteriormente darse a la fuga en dirección a su domicilio.

El fiscal calificó el hecho como homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor, y adelantó que en caso de recaer condena solicitará una pena de 16 años de prisión.

El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Martín Cárcamo y la funcionaria de fiscalía Diana Guzmán, mientras que la defensa del imputado fue ejercida por el defensor público Gustavo Oyarzún.