Comienza el fútbol de ascenso con el debut de Camioneros y nuevo formato

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia dará inicio este sábado desde las 16:00 al torneo Zonal B “José Portu Guerreiro”, donde 14 equipos irán por un ascenso. Entre ellos, se encuentra el recientemente afiliado Camioneros Patagónicos, que visitará a Deportivo Roca.
El Ascenso tiene cambio de formato, donde la instancia regular constará de 14 fechas (dos ruedas de siete jornadas cada una). Los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a cuartos de final, en busca de las semifinales y la final que definirá al campeón, que no obtendrá ascenso directo, ya que deberá jugar un encuentro decisivo para ascender.
PROGRAMA 1ª FECHA: SABADO A LAS 16:00
- Ciudadela vs Ferro. Arbitro: Jerosimich.
- Caleta vs Oeste. Arbitro: Aguirre.
- Talleres vs Comodoro FC (en Ferro). Arbitro: Navarrete.
- Roca vs Camioneros. Arbitro: Ontiveros.
- Nueva Generación vs Universitario. Arbitro: Flores.
- San Martín vs Stella Maris. Arbitro: Verón.
- Ameghino vs Tiro (Interzonal). Arbitro: Corbalán.