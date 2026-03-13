Comienza el fútbol de ascenso con el debut de Camioneros y nuevo formato

El certamen arranca este sábado y se dividirá en dos zonas de siete equipos cada uno. Se jugará un interzonal por fecha.

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia dará inicio este sábado desde las 16:00 al torneo Zonal B “José Portu Guerreiro”, donde 14 equipos irán por un ascenso. Entre ellos, se encuentra el recientemente afiliado Camioneros Patagónicos, que visitará a Deportivo Roca.

El Ascenso tiene cambio de formato, donde la instancia regular constará de 14 fechas (dos ruedas de siete jornadas cada una). Los cuatro mejores de cada grupo avanzarán a cuartos de final, en busca de las semifinales y la final que definirá al campeón, que no obtendrá ascenso directo, ya que deberá jugar un encuentro decisivo para ascender.

PROGRAMA 1ª FECHA: SABADO A LAS 16:00

- Ciudadela vs Ferro. Arbitro: Jerosimich.

- Caleta vs Oeste. Arbitro: Aguirre.

- Talleres vs Comodoro FC (en Ferro). Arbitro: Navarrete.

- Roca vs Camioneros. Arbitro: Ontiveros.

- Nueva Generación vs Universitario. Arbitro: Flores.

- San Martín vs Stella Maris. Arbitro: Verón.

- Ameghino vs Tiro (Interzonal). Arbitro: Corbalán.