Comienzan los cruces en el torneo Oficial de futsal en la categoría 'A'

La Comisión de Futsal Principal de Comodoro Rivadavia dará comienzo este domingo en el Gimnasio municipal 1 con los primeros cruces correspondientes a la categoría A del torneo Oficial 2023.

En ese contexto, desde las 15, se medirán Lazio FC (2) con Manantiales FC (31) y luego Fuerte Al Medio (30) ante Flamengo A (3).

A continuación de esos dos partidos, se jugarán cuatro encuentros de la 15ª fecha de la fase regular de la categoría Honor, continuando el lunes con otros dos partidos, también en el escenario de Aristóbulo del Valle y Viamonte.

Cabe destacar que los cruces serán a un solo partido, destacando que el segundo tiempo se jugará a reloj detenido.

Los otros cruces a jugarse por la A serán los siguientes: Niupi FC (1) vs Bric SRL Futsal (32); El Defe (4) vs La Juve Futsal (29); HDP Futsal (5) vs Intoxicados (28); Juanes Motos Futsal (6) vs Electromecánica del Sur (27).

Juan XXIII (7) vs Neroazurro (26); Real Sur (8) vs Carlos Automotores (25); El Cervercero (9) vs Davies Automotores (24); Chacabuco (10) vs San Cayetano (23).

Carnicería Malvinas Sur (11) vs UOM Comodoro (22); Rústicos Predilectos (12) vs Malandras FC (21); Puerto Nuevo (13) vs Guardianes Futsal (20); Los Mismos de Siempre (14) vs Sport Boys B (19); El Progreso (15) vs Panadería San Cayetano (18) y Gesta de Malvinas (16) vs La Mata Futsal (17).

Asimismo, para el armado de cada cruce, se mantiene el orden, según la clasificación general.

Mientras que los que avanzaron al tercer cruce son: Parma FS (A3), Casino Club Futsal (A1), Gremio FC (A4) y Zeus FC (A1), todos primeros. Y los segundos que son La Vecindad (A3), Roma Futsal (A1), El Lobito (A4) y La Banda de Pirulo (A2).

Por otra parte los equipos que mantuvieron la categoría son: El Portu Futsal (A4), Branca Futsal (A2), Los Santos (A1), El Globito (A3), Black Futsal (A4), Centinela Futsal (A1), Olimpo (A2) y Los Pibes (A3).

Los que van a la promoción son: Moure Futsal (A4), 2 de Abril (A2), Lyon MR (A3) y Alma Gaucha (A1).

Mientras que descendieron a la B Transporte Laudale (A4), Corrada (A2), Quilmes Futsal (A3) y K-Sandra Futsal (A1).

TAMBIEN SE CONOCEN LOS CRUCES DE LA B

Asimismo también quedaron definidos los cruces de la categoría B. En ese contexto, Atletic Novadrill (1) y Southex (2) se clasificaron de manera directa a las semifinales.

Mientras que el primer cruce quedó defnido de la siguiente manera: @Servicios Futsal (3) vs Deportivo FC (10); Multirubro Frutillitas (4) vs CFC El Rústico (9); Los Amigos FC (5º) vs Deportivo San Cayetano (8); Tigres Futsal (6) vs Casino Suboficiales/Gustavo Automotores (7).

La Comisión de Futsal Principal informa que los primeros cruces se programarán para el feriado nacional del 20 de noviembre, ya que para esa fecha, habrán dos gimnasios disponibles.

Panorama

CATEGORIA HONOR

15ª fecha

- Cefe FC 2 (Thiago Barría y Tiago Coliboro) / La Cumbre Futsal 3 (Bruno Varela, Iván Vega y Franco Vargas).

CATEGORIA "A3"

13ª fecha

- La Vecindad 4 (José Hernández 2, Antonio Vargas y Damián Portales) / Bric SRL Futsal 3 (Franco Bustos 2 y Oscar Chiorazzo).

- Parma FS 3 (Facundo Aburto, José Contreras y Kevin Jahnsen) / Malandras FC 1 (Lautaro Nehue).

Programa - Gimnasio municipal 1

DOMINGO (14:45+15’)

15:00 Lazio FC vs Manantiales FC; A, 1º cruce.

16:10 Fuerte Al Medio vs Flamengo A, 1º cruce.

17:20 Lanús vs 26 de Septiembre; Honor, 15ª fecha.

18:50 Inter vs CIPA; Honor, 15ª fecha.

20:20 70/30 MyF vs Flamengo; Honor, 15ª fecha.

21:50 Halcones vs Sport Boys; Honor, 15ª fecha.

LUNES (21:00+15’)

21:15 Petrolero Futsal vs Petrosar Fuchs; Honor, 15ª fecha.

22:35 Cepatacal vs Deportivo Comodoro; Honor, 15ª fecha.