Comisión de fomento rinde cuentas de recursos públicos

Conforme a una metodología de transparencia institucional, la comisión de fomento de Cañadón Seco cerró el año de gestión 2025 dando a conocer en detalle el uso de los recursos públicos.

La rendición de cuentas se formalizó en un acto celebrado el lunes en el Auditorio Comunal, liderado por el flamante presidente de la localidad, Gabriel Galarza, quien previamente había solicitado al secretario general, ingeniero Carlos Lisoni, exponer una reseña de las obras y acciones que se ejecutaron en todas las áreas.

Ello en razón que Lisoni tuvo que ponerse al frente de la comuna en diciembre de 2024 por enfermedad de Jorge Soloaga, quien se vio imposibilitado de retomar sus funciones y lamentablemente falleciera en mayo de este año, pero el director general continuó con la labor de remplazo hasta que el 10 de diciembre asumiera Galarza la presidencia.

En la mesa de cabecera también se ubicó la tesorera Noelia Astoreca y la ceremonia, con la presencia de referentes de todas las áreas, invitados especiales y vecinos en general, se inició con la entonación del Himno Nacional.

HOMENAJE13

La misma también fue propicia para que se entregaran presentes recordatorios a un grupo de operarios que desplegaron abnegadas tareas comunitarias cuando en el invierno de este año la localidad invadida por un alud de lodo que descendió de los cerros y luego, en septiembre, por el extraordinario temporal de viento que acusó ráfagas de más de 140 km/h.

Además, hubo un momento de profundos sentimientos de nostalgia y emoción cuando las tres principales autoridades de la comuna hicieron entrega de una plaqueta recordatoria a Susana Álvarez, viuda de Soloaga, reconociéndose una vez más su gestión de conductor político y propulsor de la modernización de Cañadón Seco.

INVERSIONES POR MAS DE 3 MIL MILLONES DE PESOS

Respecto al balance institucional, se dio lectura de manera detallada a los gastos realizados por cada una de las áreas, destacándose que los mismos se invirtieron de manera responsable para garantizar el bienestar de los vecinos y el crecimiento de la localidad, totalizando una suma exacta de 3.057.659. 981 pesos.

Tras ello, el ingeniero Lisoni fundamentó desde una óptica política el uso adecuado de los recursos públicos, dejando sentado que la rendición de cuentas no solo es una responsabilidad sino también una obligación que tienen quienes ejercen funciones de gobierno “porque el pueblo tiene el derecho de conocer el destino de los fondos” y “esto es lo que fortalece el sistema democrático”.

Seguidamente enumeró los logros alcanzados en política institucional, salud pública, obras públicas, desarrollo social, cultura, educación, compras y contrataciones, administración y recursos humanos, tránsito y seguridad patrimonial, en algunos casos a través de convenios con organismos provinciales.

Con todo, puso de relieve que la gestión que iniciara Jorge Marcelo Soloaga y tuviera su continuidad, alcanzó un importante superávit, por lo cual expresó sus felicitaciones a todos los componentes del equipo de gestión.

Fuente: Comuna de Cañadón Seco