Rada Tilly presentó en Caleta Olivia su propuesta turística

La subsecretaría de Turismo de Caleta Olivia, recibió el domingo la visita del director de Turismo de Rada Tilly, Pablo Alvear, quien se encuentra recorriendo la región para presentar la amplia oferta turística de su localidad.

La actividad tuvo lugar en la costanera local, en el sector del visor, donde equipos de turismo de ambas ciudades se reunieron para generar acuerdos y delinear acciones de promoción conjunta.

Allí, Valeria Negro, acompañó la presentación y destacó la importancia de estos espacios de articulación territorial.

Alvear, nacido en Caleta Olivia y radicado actualmente en Rada Tilly, expresó su satisfacción por regresar a su ciudad de origen señalando que “para mí es un doble privilegio ya que soy nacido en Caleta Oliva hoy vengo a acercar a los caletenses la propuesta que ofrece Rada Tilly para esta temporada”.

Entre los atractivos principales, el funcionario destacó el turismo de sol y playa, sumado a nuevas alternativas impulsadas en los últimos años: senderismo, kayak, surf, mountain bike, buceo y servicios especializados a cargo de prestadores turísticos habilitados. Además, anunció que desde el 10 de enero se pondrá en marcha la temporada de excursiones náuticas junto al Ministerio de Turismo del Chubut, con propuestas orientadas a la aventura y experiencias recreativas en el mar.

Por otra parte hizo hincapié en la necesidad de consolidar un trabajo conjunto entre Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Caleta Olivia, resalando que “para el turismo no hay barreras políticas ni geográficas. Creemos en este corredor central y en la necesidad de unirnos para captar visitantes y posicionarnos como destinos atractivos”.

Respecto a la agenda anual, adelantó que se encuentran confirmadas actividades deportivas de playa cada fin de semana, incluyendo el tradicional Seven de Rugby, encuentros de hockey y diversas propuestas recreativas abiertas al público.

Finalmente anunció que el 22 de enero, Rada Tilly regresará a Caleta Olivia para la presentación del documental “Ballena Sei”, realizado junto a National Geographic y la productora argentina Jumara. El mismo será proyectado en el Cine Municipal a las 19:00.