Cómo son los videos que grabó Indiana Cubero y comprometerían a Nicole Neumann

Nicole Neumann sigue en el ojo de la tormenta por el escándalo con su hija Indiana, que hace varios meses eligió irse a vivir con su papá. Después de varias especulaciones sobre el motivo de esta decisión, se conoció que la adolescente la habría denunciado por maltrato físico y psicológico.

Luego de que el tema cobrara relevancia pública, la abogada de Fabián Cubero, Lidia Rosenstein, aclaró cómo fue que la nena de 14 años expuso a su madre ante Poroto. “Fue agredida, maltratada y vapuleada. Cuando interpretó que lo que estaba viviendo era algo terrible, llamó a su padre y le pidió irse con él”, aseguró la letrada al aire del programa de Georgina Barbarossa.

Acto seguido, sostuvo que Indiana registró a la modelo en una situación comprometedora. Al darse cuenta, Neumann le quitó el teléfono, pero no se imaginó que la grabación seguía en curso. “Ahí hay situaciones en la que aparece un tercero a decir cosas que no son agradables. Cuando lo escuchó, Cubero hizo una protección contra la violencia familiar”, añadió.

La abogada de Fabián Cubero confirmó que la nena tenía prohibido retirar sus pertenencias de la casa de Nicole Neumann. “Desde diciembre que no tenía su ropa. Hace poco fue a buscar sus cosas y al perrito que ella le regaló. Lo hizo acompañada de dos amigas del colegio. Esto no le gustó a la modelo, y le envió un mensaje para decirle que se sintió avergonzada”, indicó.

Si bien Neumann tenía la esperanza de que su primogénita regresara al hogar, esto no ocurrió y el vínculo empeoró: “No hubo violencia física, pero sí psicológica. La nena no quiere tener relación con su madre. No tienen una comunicación adecuada. No digo que esto sea eterno, seguramente Indiana en algún momento la busque, pero ahora no está en condiciones de dirigirle la palabra”.

Por último, Lidia Rosenstein confirmó que la adolescente tiene un excelente vínculo con sus hermanas menores, Allegra y Sienna. “Las ve cuando van a la casa de su papá. Es un gran padre Fabián, genera un clima de calidez y afecto en el entorno. En cambio Nicole es agresiva y narcisista. En los videos hay insultos terribles. Hubo una situación en el colegio también y hay testigos del maltrato”, sentenció.