Comodoro abre la temporada turística con una jornada frente al mar

La Costanera y la nueva Estación Náutica serán el epicentro de una propuesta que reunirá gastronomía, excursiones, música y actividades para toda la familia, de 10 a 21.

Comodoro Rivadavia dará este sábado el puntapié inicial a la temporada turística 2026-2027 con una jornada que combinará propuestas gastronómicas, actividades recreativas, excursiones y música en distintos puntos de la Costanera y la nueva Estación Náutica.

La actividad, organizada por Comodoro Turismo, se extenderá de 10 a 21 y buscará poner en escena la oferta turística disponible durante la temporada primavera-verano, con alternativas de tierra, mar y aire a cargo de prestadores y emprendedores habilitados. Habrá opciones gratuitas y actividades con precios promocionales.

Entre las propuestas se encuentran los recorridos guiados de Turista Por Un Día destinados a mini aventureros y el Patio del Festín, que contará con foodtrucks, fuegos, paseo de compras y la oferta de los paradores de la costa.

La gastronomía tendrá además un espacio propio con la propuesta de cocina en vivo “Del Mar a la Mesa”, a cargo de los chefs comodorenses Guido Cabral y Enzo Mayorga. La música acompañará la jornada con bandas locales y tendrá su cierre desde la costa y el mar con los DJs Eze y Luzo.

La base operativa ubicada en la Costanera concentrará la salida y el regreso de las excursiones. Para trasladarse, los asistentes podrán hacerlo a pie o mediante los transfers dispuestos por Comodoro Turismo.

La oferta incluye senderismo, cabalgatas, visitas guiadas a las Áreas Naturales Protegidas Rocas Coloradas y Punta Marqués, nado en aguas abiertas, juegos sobre tablas de stand up paddle, travesías y pesca en kayak, bautismos de buceo, snorkeling con lobos marinos y paseos embarcados.

“Esta no será solo una fiesta de lanzamiento de la temporada, ya que significa una decisión estratégica pensada para seguir impulsando el desarrollo de la matriz productiva de la ciudad a través del turismo”, sostuvo Eduardo Carrasco, gerente ejecutivo de Comodoro Turismo.

En ese sentido, señaló que el objetivo es posicionar a Comodoro como destino turístico en la Patagonia, con una propuesta que abarca desde el mar hasta la meseta, y destacó el acompañamiento a los prestadores que avanzaron en la regularización de sus actividades.

“Buscamos que el vecino se apropie de la oferta turística que tenemos y se convierta en el primer embajador de nuestro destino”, afirmó Carrasco.

Quienes quieran conocer las opciones disponibles, consultar tarifas o contratar excursiones a precios promocionales podrán comunicarse con los prestadores oficiales a través de este enlace.