Comodoro Conocimiento capacitó a productores artesanales cerveceros

La propuesta, impulsada por la Agencia Comodoro Conocimiento y la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, reunió a más de 35 elaboradores locales en una formación intensiva sobre procesos de fermentación, control de calidad y optimización productiva.

El Municipio a través de Comodoro Conocimiento, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y dictada por especialistas del Instituto Patagónico de Tecnologías Aplicadas y Ciencias del Ambiente (IPATEC-CONICET) desarrolló el curso “Ciencia y Cerveza”.

Con el objetivo de fortalecer el entramado productivo local y promover la incorporación de herramientas científicas en los procesos de elaboración artesanal, la capacitación convocó a alrededor de 35 productores cerveceros de la ciudad, quienes participaron de dos jornadas intensivas orientadas a profundizar conocimientos sobre fermentación, control de calidad y resolución de problemáticas vinculadas a la producción artesanal.

En ese marco, la referente del Programa de Capacidades y Habilidades para el Trabajo del Siglo XXI de Comodoro Conocimiento, Cecilia Trigo, destacó la importancia de la propuesta y el nivel de participación alcanzado. “Los productores locales pueden experimentar su actividad desde la ciencia, observando procesos de laboratorio, reacciones y la composición de las levaduras para la cerveza, con miras a mejorar y fortalecer los productos que ya desarrollan”, expresó.

Las actividades prácticas se llevaron adelante en los laboratorios de la Facultad de Ingeniería, con el acompañamiento de científicas e investigadores de nuestra Universidad, quienes pusieron a disposición equipamiento e infraestructura para el desarrollo de los ejercicios.

La docente de la cátedra de Biotecnología de la carrera de Ingeniería Química, Marisa Herrero, valoró el intercambio generado durante la capacitación y destacó el nivel técnico de los productores locales. “Nuestros productores tienen muchos conocimientos y fue un encuentro muy productivo que nos permitió identificar las necesidades del sector cervecero y pensar qué podemos hacer para acompañarlos”, sostuvo.

Asimismo, Herrero explicó “que una de las prácticas realizadas consistió en el recuento de levaduras, una herramienta que permite mejorar la eficiencia de inoculación y el reúso de estos microorganismos, optimizando tanto los procesos productivos como los costos de elaboración.

Agenda de trabajo articulada

Por su parte, el gerente de Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace, señaló que la capacitación forma parte de una agenda de trabajo que busca acompañar a los productores locales a través de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de sus actividades. “Esta propuesta se enmarca en el acompañamiento que se realiza a emprendedores y productores en sus procesos de producción y comercialización, a través de asistencia técnica, formación y trabajo articulado con la Universidad”, indicó.

En la misma línea, destacó la importancia de generar vínculos entre el sector científico, el Estado y los productores para potenciar el desarrollo local. “Nos parece fundamental vincular los laboratorios de la Universidad con los desarrollos que viene realizando el CONICET en Bariloche y generar redes de trabajo entre productores, ciencia y Estado. Estos espacios permiten brindar herramientas, asistencia técnica y, cuando sea necesario, facilitar el acceso a líneas de financiamiento disponibles para seguir fortaleciendo la actividad”, concluyó Squillace.