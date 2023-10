Comodoro debuta ante Rosario en el Argentino de Futsal Femenino

La selección comodorense femenina de fútbol de salón debutará este lunes ante Rosario en el Torneo Argentino de Selecciones Mayores que se desarrollará hasta el próximo sábado en el Polideportivo Colegio Don Bosco de Paraná, Entre Ríos.

El partido dará comienzo a las 15:30 y corresponde a la Zona ’A’ del certamen que organiza la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).

El martes las comodorenses tendrán fecha libre, mientras que el miércoles jugarán dos veces. Desde las 10 se medirán con Viedma y sobre las 18 se las verán con Corrientes Capital.

El jueves 12, último día de la fase clasificatoria, Comodoro jugará a partir de las 19:30 frente a Santa Fe.

Además de Rosario-Comodoro, el resto de los partidos que se jugarán por la primera fecha son: Tucumán-Sarmiento -el otro representante chubutense- (Zona B), Corrientes Capital-Santa Fe (A), y Paraná-Mendoza (B).

Cabe destacar que a partir de las 20 se realizará la ceremonia inaugural con la presencia de las distintas delegaciones que tomarán parte de este torneo, además de autoridades y público en general.

La selección de Comodoro Rivadavia, que dirige Víctor Provoste, está conformado por las siguientes jugadoras: Tiziana Cancino, Tatiana Colisnechenco, Zoe Fierro, Micaela Cárdenas, Selene Astudillo, Araceli Curruhuinca, Yazmín Stanoss, Natalia Stele, Jordana Cartagena, Guadalupe Soto, Sofía Galván, Agostina Cárcamo, Ema Díaz París, Rocío Trautman y Lucía Schweighofer.

El cuerpo técnico se completa con Ana Cárdenas (ayudante de campo), Kristian Astudillo (preparador físico) y Enzo Funes (entrenador de arqueras).

AGRADECIMIENTO DE BEATRIZ NEIRA

Antes de emprender el viaje hacia Paraná, Beatriz Neira, quien es la presidenta de la Asociación Femenina Comodorense de Fútbol de Salón (AFeCFuSa) expresó en su página de Facebook su agradecimiento para aquellas personas que hicieron posible el viaje de las chicas no solo de Comodoro sino también de Sarmiento.

"Agradecer a Mariano presidente de la Asociación Sarmientina, dado que fue el precursor del pedido de transporte a Chubut Deportes y así tener la posibilidad de que viajen las selecciones de Sarmiento y Comodoro Rivadavia.

En segundo lugar al intendente de nuestra ciudad Juan Pablo Luque, al presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes profesor Hernán Martínez, por el apoyo económico y la constante preocupación para que todo salga bien, siempre el Estado municipal presente. En tercer lugar al intendente y a la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Sarmiento, por su apoyo a la selección sarmientina y su preocupación para que las selecciones puedan viajar. En cuarto lugar al gobernador de la provincia del Chubut Dr. Mariano Arcioni, que de no se por su intervención, el viaje no se hubiera logrado. Y por último a todos los papás y mamás de cada niña que integran la selección de Comodoro Rivadavia, gracias por creer y confiar en este equipo de trabajo. A la familia salonera por su constante aliento y apoyo. Gracias a todos. Vamos convencidas que nuestra ciudad no puede estar mejor representada, gracias a los Dt y equipos de cada jugadora porque sin su trabajo y dedicación no hubiéramos logrado sacar lo mejor de cada jugadora", destacó Neira en su red social.

Programa - Polideportivo Colegio Don Bosco.

LUNES 9 - 1ª FECHA

15:30 Rosario vs Comodoro Rivadavia; Zona A.

17:00 Tucumán vs Sarmiento; Zona B.

18:30 Corrientes Capital vs Santa Fe; Zona A.

20:00 Ceremonia inaugural.

21:00 Paraná vs Mendoza; Zona B.

MARTES 10 - 2ª FECHA

10:00 Sarmiento vs Posadas; Zona B.

11:30 Mendoza vs Tucumán; Zona B.

16:30 Rosario vs Corrientes Capital; Zona A.

18:00 Santa Fe vs Viedma; Zona A.

19:30 Mendoza vs Sarmiento; Zona B.

21:00 Paraná vs Posadas; Zona B.

MIERCOLES 11 - 3ª FECHA

10:00 Comodoro Rivadavia vs Viedma; Zona A.

11:30 Rosario vs Santa Fe; Zona A.

16:30 Mendoza vs Posadas; Zona B.

18:00 Comodoro Rivadavia vs Corrientes Capital; Zona A.

19:30 Rosario vs Viedma; Zona A.

21:00 Paraná vs Tucumán; Zona B.

JUEVES 12 - 4ª FECHA

16:30 Corrientes Capital vs Viedma; Zona A.

18:00 Tucumán vs Posadas; Zona B.

19:30 Comodoro Rivadavia vs Santa Fe; Zona A.

21:00 Paraná vs Sarmiento; Zona B.