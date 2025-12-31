Comodoro despide 2025 con un tiempo estable y viento en pausa

El último día del año y el inicio de 2026 se presentan con temperaturas templadas, cielo parcialmente nublado y sin lluvias. El viento aflojará hacia la medianoche, aunque volverá a hacerse sentir el jueves.

Comodoro Rivadavia llegará al cierre de 2025 con un escenario climático previsible, lejos de las inclemencias que suelen marcar el verano patagónico. El miércoles 31 transcurrirá con cielo ligeramente nublado y temperaturas moderadas, en una franja que irá de los 16 a los 21 grados según el Servicio Meteorológico Nacional.

El viento tendrá una presencia acotada durante el día. Por la mañana soplará de manera leve a moderada desde el sudeste, con una rotación hacia el noreste. Con el correr de la tarde y las primeras horas de la noche, podrían registrarse ráfagas de entre 25 y 30 kilómetros por hora, aunque el pronóstico anticipa una disminución progresiva hacia la medianoche, un dato clave para quienes planifiquen festejos al aire libre.

El primer día de 2026 mantendrá una tónica similar tanto en Comodoro como en Rada Tilly. El jueves 1° de enero se espera cielo parcialmente nublado a algo nublado, sin probabilidad de precipitaciones y con temperaturas que oscilarán nuevamente entre los 13 y los 20 grados.

Se prevé que el viento sople de manera moderada, con velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora, desde el sudeste y con rotación hacia el este.