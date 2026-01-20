Comodoro marchó para exigir justicia por Valeria Schwab y Diego Serón

Familiares, amigos y vecinos se movilizaron por las calles de la ciudad para reclamar respuestas ante dos muertes que conmocionan a la comunidad. El pedido fue unánime: esclarecimiento, justicia y seguridad para poder vivir sin miedo.

Comodoro Rivadavia volvió a ocupar el espacio público desde el dolor. En la noche de este martes, una marcha de antorchas recorrió la ciudad en reclamo de justicia por Valeria Schwab, víctima de femicidio, y por Diego Serón, el joven hallado sin vida tras diez días desaparecido. La movilización comenzó a las 22:00 en la plaza Kompuchewe y culminó en el Paseo Costero, el mismo sector donde fue encontrado el cuerpo de Valeria.

imagen

Valeria Schwab fue hallada sin vida en la madrugada del miércoles 14 de enero, en un barranco a la vera de la Ruta 3, en la zona del Cenotafio. Su asesinato generó una profunda conmoción social. Días después, el lunes 19 de enero, se confirmó el fallecimiento de Diego Serón, un joven que había salido a buscar trabajo y nunca regresó a su hogar.

Embed

Durante la marcha, las voces de los familiares expresaron el desamparo, el miedo y la urgencia de respuestas. La madre de Valeria tomó la palabra y, entre lágrimas, resumió el reclamo colectivo: “Justicia por todos los que están desapareciendo. Por Valeria, por salir a caminar. Ya no la tengo. Y por todos los chicos y chicas que quieren salir tranquilos y no pueden. No vamos a parar hasta saber quién fue o quiénes fueron los que le hicieron esto a Vale. Tengo lágrimas, y eso no es justo”.

El hermano de Diego Serón también habló ante los presentes y describió una situación que, aseguró, atraviesa a toda la comunidad: “Queremos justicia por mi hermano, por Valeria, por Juana y Pedro, por Capovilla, por los Torres, por los Carrizo. Comodoro se tiene que despertar hoy. No nos han dicho nada, no sabemos cuándo nos van a decir algo. Mi hermano fue a buscar trabajo, no fue a hacer nada ilegal. Fue a buscar trabajo y lo encontramos muerto”.

imagen

Con crudeza, relató además el impacto personal de la pérdida: “Mientras estoy acá, a mi hermano lo están velando. Mi familia está allá y yo estoy acá. No voy a parar hasta que se haga justicia. Tenemos miedo”.

La hermana de Valeria reforzó el sentimiento de desprotección y la ausencia de avances concretos en la investigación: “Nos sentimos desprotegidos. No puede ser que alguien salga a caminar o a hacer deporte y no vuelva a su casa. No hay novedades, son todas hipótesis. No hay detenidos. Les pido que se empaticen con las familias. La estamos pasando muy mal. Mi cabeza no para. Yo necesito justicia y llorar por mi hermana”.