Comodoro Rivadavia tendrá un viernes ventoso y sin lluvias

El Servicio Meteorológico prevé una jornada con nubosidad variable y una temperatura máxima de 17°C. Las ráfagas podrían alcanzar hasta 69 km/h hacia la noche.

Este viernes 6 de marzo se presentará con condiciones estables en Comodoro Rivadavia, sin probabilidad de precipitaciones y con cielo parcialmente a mayormente nublado durante el día, según el pronóstico.

Durante la mañana, el cielo estará algo nublado y la temperatura se ubicará alrededor de los 14°C. El viento soplará desde el noreste con velocidades de 13 a 22 km/h.

Por la tarde, la temperatura alcanzará la máxima prevista de 17°C, con cielo parcialmente nublado. En ese tramo de la jornada el viento se intensificará desde el NE, con velocidades entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Hacia la noche, el cielo se presentará mayormente nublado y la temperatura descenderá nuevamente a 14°C. El viento rotará al norte, con velocidades de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 60 a 69 km/h.

En toda la jornada, la probabilidad de precipitaciones se mantiene en 0%, por lo que no se esperan lluvias en la ciudad.