Comodoro se prepara para el Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina

Con Waiwen Vóley como anfitrión, se jugará del 29 de enero al 1 de febrero en el Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima.

Durante el mediodía de este lunes, se efectuó un recorrido por el estadio Socios Fundadores del Club Gimnasia y Esgrima, donde el jueves 29 de enero comenzará a jugarse el Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina. Comodoro Rivadavia será nuevamente sede de la competencia de primer nivel nacional, con Waiwen Vóley Club como anfitrión.

Integrantes de Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes, encabezados por Hernán Martínez, recorrieron el Socios junto al máximo dirigente de Gimnasia y Esgrima, Pablo Ivanoff. También se hicieron presentes los encargados del streaming, del sonido y de la iluminación.

La visita a las instalaciones del “Verde” sirvió para organizar las cuestiones logísticas de cara al Tour 5 de la Liga de Vóleibol Argentina. Cabe aclarar que, Comodoro Rivadavia será sede desde el jueves 29 de enero hasta el 1 de febrero, recibiendo nuevamente al mejor nivel del vóley nacional.

Al respecto, Nadia Avila (Dirección General de Deportes) explicó que “estuvimos viendo el tema de la posición de las cámaras para la transmisión oficial y los detalles de organización de espacios a utilizarse durante el evento para atender de la mejor manera a los equipos que disputarán este Tour”.

Y añadió que “también tratamos lo que es el armado de la cancha para que esté disponible para los entrenamientos oficiales, la sala del antidóping, entre otras cosas. La verdad que fue una reunión más que positiva”.

Asimismo, Pablo Ivanoff contó que “estuvimos viendo algunos detalles organizativos. Es un orgullo muy grande poder tener un evento nacional en nuestras instalaciones, esperando que sea el éxito que fue el año pasado donde la gente pudo venir, disfrutar y ver otra competencia de nivel nacional de primera línea”.

PROGRAMA – SOCIOS FUNDADORES

JUEVES 29 DE ENERO

11:00 Ciudad Vóley vs River Plate

15:00 UPCN San Juan Vóley Club vs Monteros Vóley Club

18:00 Boca Juniors vs Defensores de Banfield

21:00 Waiwen Vóley Club vs Club Tucumán de Gimnasia

VIERNES 30 DE ENERO

15:00 Vélez Sarsfield vs San Lorenzo de Almagro

18:00 Club Tucumán de Gimnasia vs Defensores de Banfield

21:00 UPCN San Juan Vóley Club vs Ciudad Vóley

SABADO 31 DE ENERO

11:00 Vélez Sarsfield vs Boca Juniors

15:00 San Lorenzo de Almagro vs Monteros Vóley Club

18:00 Defensores de Banfield vs Ciudad Vóley

21:00 Waiwen Vóley Club vs River Plate

DOMINGO 1 DE FEBRERO

11:00 Boca Juniors vs UPCN San Juan Vóley Club

15:00 Monteros Vóley Club vs Vélez Sarsfield

18:00 River Plate vs Club Tucumán de Gimnasia

21:00 San Lorenzo de Almagro vs Waiwen Vóley Club.