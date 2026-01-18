Waiwen Vóley tampoco pudo con Defensores de Banfield

El equipo comodorense perdió 3-0 y de ese modo sufrió la décima derrota en la temporada de la Liga de Vóleibol Argentina.

Waiwen Vóley Club de Comodoro Rivadavia perdió este domingo ante Defensores de Banfield por 3-0 en su última actuación del Tour 4 de la Liga de Vóleibol Argentina (LVA).

El partido, que se jugó en el Polideportivo Gorki Grana de Morón, Buenos Aires, tuvo los siguientes parciales: 25-21, 25-21 y 25-21.

El opuesto Bautista Gazaba de Waiwen, con 23 puntos, fue el goleador del partido, mientras que Franco Cáceres, con 16 tantos, fue el mejor en el equipo banfileño.

De esa manera, el conjunto que dirige Lisandro Luppo, no pudo ganar en este 4 Tour y se ubica penúltimo en la tabla con 6 puntos, producto de 2 triunfos y 10 derrotas.

La Liga Argentina continuará con su desarrollo a partir del 29 de enero, fecha en que se jugará el 5º Tour en el estadio Socios Fundadores del club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia.

Los próximos desafíos para Waiwen Vóley serán: Tucumán de Gimnasia (29/01), River Plate (31/01), y San Lorenzo (1/02).

Cabe destacar que todos los partidos del elenco chubutense irán a las 21, también con transmisión de Fox Sports y por el YouTube a través del canal de la ACLAV.