El "Verde" sufrió la décima derrota en la Liga Próximo

Gimnasia cayó de local ante Ferro 81-71 en el marco de una nueva fecha del certamen juvenil. Ulises Martorelli, en la visita, con 21 puntos, fue el goleador del partido.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió este domingo como local ante Ferro Carril Oeste por 81-71 en el marco de una nueva fecha de la Liga Próximo de básquet.

El goleador del encuentro fue Ulises Martorell con 21 puntos, mientras que en el local, Valentino Ayala aportó 20 unidades.

El partido, disputado en el Socios Fundadores con el arbitraje de Micaela Moncalieri y Axel Catalán, comenzó mejor para Gimnasia, aprovechando la efectividad en sus tiros de tres con Jesús Centeno y Valentino Ayala (9-3), pero Ferro logró dar vuelta el marcador a través de misma vía con Ulises Martorell, y a partir de ahí el conjunto de Caballito sacó una diferencia de seis puntos (13-19).

El primer cuarto finalizó 26-30 para la visita. En el segundo período, Ferro continuó dominando las acciones de juego, estirando la ventaja a diez puntos (26-36) destacándose Román Moravansky, pero el conjunto patagonico recortó con el aporte de Ciro Melo y Natalio Santacroce, pero sobre el final del cuarto, nuevamente Ferro tomó distancia y se fue al descanso por 52-45.

Tras el entretiempo, Ferro mantuvo la diferencia a su favor a lo largo del tercer cuarto pese a los intentos del local para reducir la desventaja, pero el conjunto de Caballito estiró sobre el final para cerrar el cuarto 70-56. En el último periodo, la visita manejó el ritmo y poco a poco fue cerrando el encuentro, finalizando 81-71.

De esa manera, Gimnasia ahora tiene 9 victorias y 10 derrotas, bajando al undécimo puesto, mientras que Ferro, sigue en el sexto lugar, con 12 éxitos y 5 caídas.

…………….

Síntesis

Gimnasia 71 / Ferro 81

Gimnasia (26+19+11+15): Natalio Santacroce 11, José Ignacio Copesky 5, Valentino Ayala 20, Ciro Melo 8 y Jesús Centeno 18 (fi); Simón Dias 3, Julián Salas 0, Santino Santacroce 0, Santiago Ivanoff 0, Valentín Monzón 3. Matías Gonzalez 3 y Valentino Segurado 0. DT: Gustavo Sapochnik.

Ferro (30+22+18+11): Tobías Tamagusuku 8, Juan Martín Clavell 8, Román Moravansky 14, Ulises Martorell 21 y Mateo Cerutti 11 (fi); Felipe Bensimon 8, Nicolás Ares 7 y Juan Manuel Ryzwanyuk 4. DT: Juan Manuel Di Gilio.

Parciales: 26-30, 45-52 y 56-70.

Arbitros: Micaela Moncallieri y Axel Catalán.

Estadio: Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia, Chubut).