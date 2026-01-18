Se impuso de local por el partido de ida de las semifinales del Torneo Regional Amateur. La revancha será dentro de una semana en Río Gallegos.

Newbery le ganó 3-1 a Boxing con un hat-trick de Domínguez

Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia derrotó este domingo como local a Boxing de Río Gallegos por 3-1 en el partido de ida de una de las semifinales de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur.

El partido, que se jugó en La Madriguera, tuvo el arbitraje de Danilo Viola de la Liga de Viedma, provincia de Río Negro.

La visita comenzó ganando el partido por un gol de Ulises Quiroz, pero luego, todo fue de Newbery, que de la mano de su goleador Franco Domínguez, autor de tres goles, permitió que la victoria se quede en Comodoro Rivadavia.

En la primera etapa, Ulises Quiroz, con un potente derechazo, abrió la cuenta para el conjunto visitante cuando se jugaban 17 minutos.

Sin embargo, Newbery llegó al empate gracias a un cabezazo del delantero Franco Domínguez, tras un estupendo pase de rabona del mediocampista Alex Sosa.

Boxing estuvo a punto de marcar el segundo, pero Iván Méndez cabeceó débil y la pelota terminó en las manos de Federico Cardozo, quien fue titular por el suspendido Lucas Rodríguez.

A poco de finalizar la primera etapa, Leonardo Valdez desbordó por un costado, envió un centro, pero no había nadie, y así se salvó el cuadro santacruceño.

En el complemento, Valdez se escapó con el balón, entró al área, remató, la pelota le quedó a Domínguez, y el remate suave del “Flaco” quedó en las manos de Agustín Gómez.

Minutos después, Domínguez tuvo otra chance, con un disparo que se desvió y terminó en tiro de esquina.

Hasta de tanto insistir, apareció Domínguez, quien otra vez de cabeza, tras recibir un centro de Lucas Pugh, la colocó a un costado.

El “Lobo” siguió siendo más y por eso llegó el tercero, y otra vez por medio de Domínguez, que tuvo una tarde a puro gol.

El atacante mendocino aprovechó un rebote que dio el arquero y la mandó al fondo de la red. Era el 3-1 para un Newbery, que de a poquito comenzaba a saborear una victoria fundamental.

De esa manera, Newbery se hizo fuerte de local, y ahora viajará a Río Gallegos con toda la fe intacta de meterse en la final de la Región Sur.

El ganador de esta serie jugará por un ascenso con el vencedor de La Amistad de Cipolletti y Deportivo Roca.