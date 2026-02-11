Comodoro se prepara para recibir el Campeonato Argentino de Pool

El presidente del Comodoro Billar Club, el jugador internacional Daniel Camil, estuvo reunido con el titular de Comodoro Deportes, el profesor Hernán Martínez. En esta oportunidad la institución dio a conocer su calendario de torneos locales, regionales e internacionales y se coordinó la ayuda que recibirá de parte de

Estado municipal. Se viene el Campeonato Argentino de Pool a Comodoro Rivadavia, con el respaldo de la Federación Argentina de Billar.

Luego de la reunión, el mundialista Camil brindó algunos detalles de lo que se viene. “La reunión fue más que todo para plasmar el calendario 2026 del deporte, las actividades que tiene Comodoro Billar Club. Arrancamos hablando sobre el Campeonato Argentino de Pool, que es del 2 al 7 de abril en Comodoro Rivadavia, en la sala del Draw Pool”, comentó.

“Se va a competir en la categoría Master en las tres modalidades: Bola 8, Bola 9, Bola 10, y en la categoría Bola 9, las categorías iniciales, tercera, segunda y primera. Eso es el arranque. En este caso, Comodoro Deportes va a estar ayudando económicamente y con el albergue, con el Hotel Deportivo. Siempre la ayuda es muy importante. Después va a estar dando también una ayuda económica para solventar gastos del torneo”, destacó.

PLANIFICAN ESTAR PRESENTES EN EL PANAMERICANO DE PANAMÁ

Para la institución comodorense, la reunión fue altamente positiva y promete un año de alto nivel deportivo. “Hablamos sobre las becas que van a tener los profesores con la Escuela de Pool, que es de marzo a noviembre con tres profesores. También hay una ayuda para los profesores. Y cerramos una posible ayuda para el Panamericano de Panamá en junio. Y tenemos también en octubre el Patagónico, que es el otro torneo importante que tiene el Draw Pool. Todavía no está la fecha bien cerrada, pero en esa fecha también el Ente va a apoyar con la alimentación y el Hotel Deportivo”, remarcó.

“Así que siempre muy agradecido con el Ente, con Hernán Martínez y su directiva. Estamos trabajando juntos para mejorar el deporte en la ciudad”, dijo por último el destacado jugador Master y campeón argentino Daniel Camil.