Comodoro y Rada Tilly se preparan para las 1ras. Olimpíadas de Ajedrez Escolar

El viernes 10 de julio, la Escuela Provincial Nº 737 “Soldado Mario Almonacid” será sede de las 1eras. Olimpíadas de Ajedrez Escolar, un evento de significativa relevancia, organizado por el Club “El Mundo del Ajedrez” de Comodoro Rivadavia, con el acompañamiento de la Coordinación de Educación Física Región VI y las escuelas secundarias públicas y privadas de la región.

La competencia reunirá a estudiantes de nivel secundario con equipos de tres jugadores titulares, quienes disputarán un torneo suizo a 7 rondas consecutivas con un ritmo de 10 minutos a finish por jugador. Cada equipo deberá designar un capitán y presentar una constancia institucional con los datos de los participantes, del docente y un adulto responsable quienes conformarán cada delegación.

UN REGLAMENTO CLARO Y EXIGENTE

La participación se hará mediante formulario oficial emitido por autoridades del Club “El Mundo del Ajedrez” y difundido hacia todas las escuelas de la región, con un período límite de inscripción y cupos. El certamen contará con sistemas de desempate reconocidos internacionalmente (Buchholz, Sonneborn-Berger, entre otros), tolerancia de 10 minutos por ronda y estrictas normas de Fair Play.

El uso de celulares estará permitido únicamente para la aplicación Chess Clock, garantizando transparencia y control en cada partida. Los premios incluirán trofeos, medallas y menciones, además de un incentivo especial: los equipos ganadores recibirán suscripciones para integrar la comunidad del Club “El Mundo del Ajedrez” y acceder a clases semanales durante tres meses con profesores especializados.

El reglamento también incorpora un punto innovador. La posibilidad de que los equipos participen en charlas técnicas y asesoramiento en las instalaciones del club, donde recibirán capacitación sobre reglamento, uso del reloj, estrategias de práctica y simulaciones de torneo.

Estas actividades estarán disponibles los sábados 27 de junio, y 4 de julio a partir de las 16:30, en la sede del club, en Avenida Kennedy y Santa Clara. La Olimpíada no solo busca coronar campeones escolares, sino también impulsar la práctica del ajedrez en las escuelas, como una herramienta pedagógica.

Diversos estudios destacan que el ajedrez potencia la concentración, el pensamiento lógico, la creatividad y la toma de decisiones, además de fomentar valores como el respeto y el trabajo en equipo. Por ello, se invita a las instituciones educativas públicas y privadas a generar espacios de ajedrez mediante talleres optativos, clubes escolares o propuestas extracurriculares, brindando a los alumnos la oportunidad de incorporar esta disciplina que combina deporte, arte y ciencia.

UN PASO HACIA EL FUTURO

La 1º Olimpíadas de Ajedrez Escolar representa un hito para la comunidad educativa de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, abriendo la puerta a nuevas generaciones de estudiantes que podrán descubrir en el ajedrez una herramienta de aprendizaje y desarrollo personal.

Formarán parte como directivos del torneo, integrantes del Club Mundo del Ajedrez, que serán designados en los próximos días, institución que tiene entre sus filas a excelentes jugadores de primera categoría, que representan a Comodoro Rivadavia y a la provincia del Chubut en eventos de gran relevancia.