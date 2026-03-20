Con más de 20 sedes el Programa de Trayectorias Escolares 2026 abre las inscripciones

La iniciativa brinda apoyo escolar en diferentes puntos de la ciudad, generando espacios de aprendizaje y acompañamiento para estudiantes de nivel primario. Los ejes principales son el fortalecimiento educativo, la continuidad escolar y la igualdad de oportunidades.

La Municipalidad, a través de la Secretaría de Cultura, pone en marcha una nueva edición del programa “Red de Apoyo a las Trayectorias Escolares”. Esta iniciativa, que año tras año acompaña a cientos de alumnos de la ciudad, busca fortalecer el proceso de aprendizaje mediante un esquema de apoyatura gratuita en distintos barrios.

Para realizar el trámite de las inscripciones que se llevarán a cabo los días 6 y 7 de abril de manera presencial en cada una de las sedes, en dos turnos: 1er Ciclo (1°, 2° y 3° grado) de 09:00 a 11:00 y 2do Ciclo (4°, 5° y 6° grado) de 14:00 a 16:00 hs., un adulto responsable deberá concurrir con DNI y la fotocopia del DNI del alumno, siendo el inicio oficial de las actividades el miércoles 8 de abril.

Al respecto, la Secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el impacto social de este acompañamiento, al explicar que se trabaja “sobre ejes primordiales, como es la apoyatura escolar, fundamental para aquellas familias que, por cuestiones económicas u otros motivos, no tienen la posibilidad de acompañar pedagógicamente a los chicos en sus hogares”.

Asimismo, subrayó que la enseñanza “no solo se trata de la propuesta de contenidos, sino del aprendizaje real de los estudiantes. Con este programa logramos estrechar los lazos con la comunidad comodorense, apostando al desarrollo educativo como motor de crecimiento y de inclusión social”.

Sedes confirmadas para 2026

La red se extiende por toda la ciudad, abarcando las siguientes vecinales y Centros de Promoción Barrial: Standard Norte Km 8, Centro de Encuentro Km 8, Vecinal Próspero Palazzo, CPB Próspero Palazzo, Vecinal Ciudadela, Vecinal Don Bosco Km 8, Vecinal Rodríguez Peña, Vecinal B° Saavedra, Vecinal 9 de Julio, Vecinal Pietrobelli, Vecinal José Fuchs, Vecinal Las Flores, Vecinal Stella Maris, Vecinal Argimiro Moure, Vecinal 30 de Octubre, Vecinal B° San Cayetano, Vecinal Abel Amaya, CPB San Martín, Vecinal Juan XXIII, Vecinal Quirno Costa y Asociación Civil Somos Azules.