Con Mon Laferte, el reclamo feminista copó el escenario de Viña del Mar

La segunda noche del Festival de Viña, denominada "noche de las mujeres chilenas", una jornada de fuerte presencia feminista en la que varios artistas expresaron sobre la tensión política y social en la que vive Chile desde el 18 de octubre pasado. Las medidas de seguridad no lograron impedir incidentes en los alrededores de la Quinta Vergara que terminaron con 30 detenidos.

La primera noche -el domingo-, un fuerte dispositivo policial no había logrado impedir los disturbios, saqueos y quema de vehículos en los alrededores de la Quinta Vergara, sede del encuentro, mientras al interior durante el desarrollo del certamen, las consignas, pancartas y cánticos contra el gobierno y a favor de las protestas se hacían ensordecedoras.

El esperado climax de la segunda noche, repleta de símbolos feministas y alusiones al plebiscito constitucional que los chilenos celebrarán el 26 de abril para definir si quieren o no una nueva Constitución y los mecanismo para elaborarla, se produjo con la artista Mon Laferte.

"Es tan difícil quedarse callada cuando uno lo vivió en carne propia, porque no toda la gente sabe lo que es cagarse de hambre de verdad", arrancó la artista que en varios escenarios internacionales expresó su abierto apoyo a las manifestaciones.

"Si me tienen que llevar presa por decir lo que pienso, métanme presa" dijo y largó con su histórica actuación en medio de una ovación de la galería y los aplausos algo más discretos de la platea, según consignó la radio local BioBio.

En una noche emotiva, la artista invitó a medio centenar de cantautoras y compositoras de folclore chileno al escenario, y con una de ellas -la cantante Francisca Valenzuela-, bailó dos cuecas en las que usó un pañuelo verde, símbolo de la lucha por el aborto libre, seguro y gratuito.

Tras su actuación y por la ovación del público, Laferte recibió dos gaviotas, una de plata y otra de oro. Agradeció el cariño y el apoyo pero anunció que donará sus premios a alguna fundación que los necesite para recaudar fondos, informó el sitio El Desconcierto.

“A modo significativo, yo voy a entregar mis gaviotas, porque yo no quería venir a celebrar un festival “, señaló la cantante. Luego dijo “no es que yo no quiera las gaviotas, pero el cariño ya me lo llevo”. Además, indicó que las devolvería, pero es muy complejo hacer eso.

Francisca Valenzuela subió al escenario, tras la actuación de Laferte, con un abrigo negro que tenía escritas varias consignas, como "No + impunidad" y "Feminismo es revolución" e interpretó su canción "Los poderosos", con una bandera negra de Chile de fondo.

Otros artistas que no eludieron la coyuntura política fueron la humorista Javiera Contador, cuya rutina tuvo permanente alusiones al estallido social, al aborto y al plebiscito, y llamó directamente votar por una nueva Constitución, reportó la Radio Cooperativa.

En medio de una atmósfera política densa, con el estallido social en el núcleo de la agenda política y con el presidente Sebastián Piñera sin poder encontrarle la solución, el festival se transformó en una pantalla que recordó al mundo que la protesta chilena mantiene su vitalidad, más de cuatro meses después de iniciada el 18 de octubre.