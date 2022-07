Concejal y madre le apunta a Supervisión

“Cuatro meses estuvimos con el nene desganado, descompuesto; era cuando volvía de la escuela. Nos dimos cuenta de que no era el hígado: era monóxido de carbono”, sostuvo Pamela Leiva, mamá de un nene de 8 años y concejal de El Maitén.

En FM La Namunkurá 89.7, la mujer añadió que “fui a la reunión con la ministra Perata. Solo quería que se hicieran cargo. Nadie se hizo cargo, tampoco la directora. Entonces uno ya cambia la postura. Espero la justicia investigue qué empresa fue, si fue Cottet”.

Asimismo, Leiva apuntó que “más que a las directoras, hay que indagar a la Supervisión: ellas hacen lo que les dicen ahí. Fue impactante ver papas llegar al hospital con sus hijos en brazos pidiendo oxígeno en el hospital. Da bronca. Ya estaban avisados de que algo pasaba”.

Indicó además la mujer que “si es que en algún momento arrancan las clases, imagínate la intranquilidad que vamos a tener como padres. Uno cree que los deja en un lugar seguro en la escuela”.

Acotó que desde el Concejo Deliberante de la localidad exigieron que se haga una investigación sobre lo que pasó. “En los discursos dicen que la educación importa. Pero en realidad no le dan bola. Hay que hacerse cargo antes de irse. Del gobierno no puedo decir nada bueno; no tendría que haber ganado las últimas elecciones.

Yo no he visto dirigentes políticos acá en El Maitén”, concluyó.