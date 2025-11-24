Concierto de Orquestas en el cierre de capacitaciones

El Cine Comunal de Cañadón Seco, fue escenario en la noche del domingo de un concierto de Orquestas que marcó el cierre de capacitaciones de tango propiciadas por la comisión de fomento.

Las mismas fueron dictadas por cuatro docentes de primer nivel que arribaron desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmitiendo durante tres días sus conocimientos a los nóveles integrantes de la Orquesta Típica Infantil y Juvenil de Cañadón, quienes posteriormente compartieron escenario con sus pares de otras localidades.

Los maestros Julián Peralta, Pétalo Selser, Mariano González Calo y Federico Maiocchi, referentes del tango contemporáneo, compartieron su experiencia, su música y su compromiso con la nueva generación de músicos locales y en el acto de cierre recibieron diplomas y réplicas del Cristo de los Obreros.

CONCIERTO2

Además de la Orquesta Típica Infantil y Juvenil de Cañadón Seco, del concierto tomaron parte la Orquesta Infanto Juvenil “Desiré” de Puerto Deseado, la Agrupaciones de Tango Juvenil de Caleta Olivia, la Orquesta Latinoamericana Auquinco de Caleta Olivia, con la intervención de los propios capacitadores.

Desde la comisión de fomento de Cañadón Seco se ratificó el compromiso de seguir impulsando políticas culturales que generen oportunidades, fortalezcan la identidad y abran futuro para las nuevas generaciones de la comunidad.

Fuente: Comuna Cañadón Seco