Confirmaron la primera muerte por gripe A H3N2 en Argentina

Las autoridades sanitarias confirmaron este martes el primer fallecimiento en el país asociado a la gripe A H3N2, una cepa que genera creciente preocupación entre especialistas por su circulación y capacidad de generar complicaciones graves en personas con factores de riesgo.

La información fue confirmada por Beatriz Montenegro, directora del Hospital Carrillo, quien detalló que la víctima fue un hombre de 74 años, de nacionalidad española, que residía en Europa desde hacía dos décadas y había llegado recientemente a Mendoza para visitar a familiares.

Según precisaron desde el centro de salud, el paciente presentaba patologías previas que agravaron su cuadro clínico. Si bien había recibido la vacuna antigripal en Europa, las condiciones de base influyeron de manera determinante en la evolución de la enfermedad. “Se trataba de un caso confirmado de infección por H3N2, y sus enfermedades preexistentes fueron las que derivaron en las complicaciones que finalmente causaron el fallecimiento”, explicó Montenegro.

El hombre ingresó al hospital el pasado 17 de diciembre y fue atendido bajo estrictos protocolos de aislamiento, con el objetivo de evitar la propagación del virus. Desde la institución indicaron que durante toda la internación se aplicaron las medidas sanitarias correspondientes y se brindó atención acorde a la gravedad del cuadro.

Este fallecimiento constituye el primer caso fatal registrado oficialmente en Argentina en el actual brote de gripe A H3N2. Ante este escenario, las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la vacunación antigripal, especialmente en adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y recomendaron extremar los cuidados ante síntomas respiratorios.