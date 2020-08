Confirmaron que los presos con Covid de la U6 llegaron sin hisopado previo

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rawson, Carlos Gazzera, acompañó al equipo del Ministerio de Salud que monitoreó los protocolos en la Unidad 6. “La reunión con los directivos del penal fue bastante productiva porque nos pudimos enterar al detalle cómo se manifestaron estos casos”. En este marco, se confirmó que los presos con Covid-19 de la Unidad 6 llegaron a Chubut sin hisopado previo.

El funcionario indicó que hubo un reconocimiento de esta falla, se reconoció “que no se hizo nada previamente. Teníamos información la semana pasada de que los reclusos que venían se les había hecho un hisopado cada 48 horas y esto no es así; de hecho, me lo manifestó el propio director Néstor Álvarez”.

Los casos confirmados ya tenían síntomas en el traslado y “terminaron de manifestar la enfermedad aquí”, dijo Gazzera, asegurando que de la reunión se van “tranquilos” porque “las autoridades sanitarias, más allá de que no estaba confirmado que eran portadores de Covid-19, desde el primer momento los trataron como tal y se generaron todos los protocolos para evitar un contagio de la población”.

Asimismo, para tranquilidad del resto de los internos y los trabajadores que prestan servicio en el lugar, se informó que el personal que cumple las tareas de control y asistencia a cada uno de estos 9 reclusos “no es rotativo, es el mismo y se preparó un lugar especial en la Unidad para atenderlos. Están aislados en forma particular y no tienen contacto con el resto de la población carcelaria”.

Aunque Álvarez no le descartó más traslados desde provincia de Buenos Aires, una disposición del juez federal Guido Otranto Así lo establece. “No me dijo que no y que es una probabilidad por lo que vamos a trabajar en ese sentido”, aseguró. “Tenemos confianza en el personal penitenciario y en que no fallen los protocolos, porque si eso sucede, a través de los agentes se podría propagar al resto de la población”. A los penitenciarios “no se les hicieron hisopados, todos están asintomáticos, y nos garantizaron que tienen todas las medidas de precaución”.

Por su parte, el intendente Damián Biss en diálogo con Cadena Tiempo lamentó la unilateralidad con la cual se operó en el traslado. “No hubo comunicación del Servicio Penitenciario Federal –confirmó-. Fue una decisión unilateral, sin comunicar ni a Provincia. Ningún ministro fue informado ni la Justicia Federal estaba al tanto”. Según Biss, “no se entiende este tipo de traslados desde zonas de aislamiento a zona con distanciamiento. Es un gran riesgo para la comunidad que viene haciendo un esfuerzo para mantener el virus a raya. Fue innecesario e imprudente”.

El jefe comunal dijo que se usó el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación para estos casos. “Fueron a un pabellón especial preparado y apartado del resto de los internos y estuvieron desde el domingo que llegaron en celdas individuales, con lo cual la chance de contagio es casi nula. El personal usó mascarillas y guantes. Pero genera preocupación. No tuvimos tiempo, si no administrativamente lo hubiésemos planteado antes. Estamos convencidos de que realmente puede tener consecuencias inesperadas”, concluyó según consigna Diario Jornada.