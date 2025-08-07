Contardi le dijo a Prandi que su hermana quería seducirlo

Natalia Prandi declaró en el marco de la primera jornada del juicio contra su excuñado y recordó los peores momentos que atravesó la conductora.

El miércoles comenzó en el Tribunal Oral N° 2 de Campana el juicio que Julieta Prandi le inició a su exmarido, Claudio Contardi, por violación. Natalia, la hermana de la conductora, se quebró cuando llegó su momento de declarar y lloró.

“Los primeros recuerdos que tengo de esta persona se remontan al año 2001. Ella empezó a salir con él en el 2000″, comenzó contando.

Uno de los momentos más dolorosos que recordó Natalia fue un encuentro aparentemente casual con Contardi: “Un día bajé del colectivo y me encontré con esta persona. Me saluda, me dice de tomar una Coca-Cola, que quería hablar algo conmigo. No le encontré nada de malo. Me dijo que mi hermana era supercelosa, que creía que todo el mundo se lo quería levantar”.

Y agregó: “Me pidió un consejo y me pidió que no se lo dijera a mi hermana porque no quería que lo pasara mal, no se lo comenté”, explicó.

Sin embargo, tiempo después se enteró de que Contardi le había dicho a Julieta que era ella quien intentaba seducirlo: “Así fue su modus operandi durante la relación, generaba conflictos”.

Ese hecho marcó un antes y un después. “Mi hermana generó una distancia conmigo, teníamos una relación muy unida”, recordó con la voz quebrada.

Según relató, cada vez que la conductora se alejaba del empresario, el vínculo familiar se recuperaba. “Cuando se separó de este señor, milagrosamente mi hermana vuelve a tener una buena relación con nosotros. Ella se pone en pareja con otra persona y teníamos relación con ella y su familia”, contó. Pero cuando regresaba con él, el aislamiento volvía: “Cuando volvió con esta persona, volvió a estar distanciada de nosotros”.

Acto seguido, lanzó una frase contundente: “Él era una especie de carcelero, no nos dejaba estar solas”.

Natalia reveló que ni siquiera pudieron compartir momentos significativos como el nacimiento de sus sobrinos: “Para el nacimiento de Mateo no pude compartir ni un momento con mis papás. La vez que lo vimos por primera vez no nos dejó cargarlo”.

“Nuestra comunicación era bien poca. Le tuve que mandar un mensaje por Instagram a mi hermana que, al no seguirme, nunca lo vio”, dijo. “Yo siempre pensé que era ella la que no quería vernos… y después supe que ella creía que nosotras no queríamos verla”.

Al nacer su otro sobrino, la actitud de Contardi fue la misma: “Viajamos para el nacimiento de Rocco. No nos dejó cargarlo ni nada. Estuve 15 minutos. Llegué a la casa y nadie me abrió. Estuve un rato largo tratando de entrar. Después de eso me tuve que ir a una cafetería para agarrar wifi y poder comunicarme con alguien. No podía compartir ni con mi hermana ni con mis sobrinos”.

Natalia también habló de las situaciones que Julieta le confió una vez que lograron recomponer el lazo: “Conversé de todos los abusos con ella. Seguramente hubo más de los que recuerda. Me contó del incidente, de cuando se iba a ir a Uruguay a un desfile. También me contó de la religión, o secta. De todos los gritos, de los trabajos que hacía. De los abusos sexuales. Fueron 25 años”.

Uno de los momentos más dolorosos que revivió fue en el casamiento de Julieta. Natalia tenía planeado ir con su mejor amigo, pero se encontró con una amenaza directa: “Me llamó Claudio y me dijo que no se me ocurriera traerlo porque lo iba a sacar la policía. Discutimos a los gritos. No sé si era un tema de homofobia de él o para seguir sembrando discordia entre mi familia”.

Natalia Prandi contó cómo hizo Claudio Contardi para alejarla de su hermana Julieta

“No tengo una sola foto del casamiento de mi hermana. No sé si lo tenía prohibido o qué. Creo que muchas cosas las tengo como borradas. Desde que llegó a nuestras vidas fue todo superdoloroso”, agregó la hermana de Julieta sobre el tema.

Incluso, Natalia contó que Contardi intervino en otros vínculos familiares, como el que tenía con su padre: “Mi papá estaba con problemas de trabajo. Mi novio de ese momento, que era el amor de mi vida, le ofreció un trabajo en el restaurante. Mi papá se quejó por los turnos y Claudio le llenó la cabeza para que se ponga un abogado. Gracias a eso estuve sin hablar con mi papá durante un año”.