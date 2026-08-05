El Juzgado de Familia N° 2 de Comodoro Rivadavia y la Dirección General de Adopciones de Chubut lanzaron una Convocatoria Pública Provincial para encontrar una persona que pueda asumir la guarda con fines adoptivos de un niño de 9 años.

Convocatoria de adopción en Comodoro: buscan un hogar para un niño de 9 años

La convocatoria está dirigida específicamente a personas monoparentales y/o personas únicas, que deberán contar con un entorno estable, afectuoso y comprometido con las necesidades particulares del niño.

Según la información difundida por el Superior Tribunal de Justicia, el pequeño tiene 9 años, actualmente concurre a segundo grado y es descripto como tímido y muy cariñoso. Entre las actividades que disfruta se encuentran la natación y jugar a la pelota.

La convocatoria está a cargo del Juzgado de Familia N° 2 de la Oficina de Gestión Unificada del Fuero de Familia de la Circunscripción Judicial de Comodoro Rivadavia, encabezado por la jueza Guillermina Sosa, junto con la Dirección General de Adopciones de la Provincia del Chubut.

Cómo participar de la convocatoria

Las personas interesadas podrán postularse desde este jueves 6 y hasta el 30 de agosto de 2026, enviando sus datos personales y de contacto a las siguientes direcciones de correo electrónico:

[email protected]

[email protected]

A partir de allí, los organismos intervinientes llevarán adelante el procedimiento correspondiente para evaluar a quienes se presenten, teniendo como prioridad las necesidades y el bienestar del niño.