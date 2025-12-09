El hecho se habría producido salida de un boliche en Nueva Córdoba. La víctima radicó la denuncia en sede policial.

Córdoba: Una joven denunció que una "patovica" le arrancó un diente

Una adolescente de 17 años afirmó que fue golpeada por una guardia de seguridad privada a la salida de un local bailable en la capital cordobesa.

Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en cercanías del reducto situado en la calle San Lorenzo 160 de Nueva Córdoba.

En la madrugada de este lunes, una mujer de 17 años denunció haber sido agredida por una guardia de seguridad a la salida de un boliche.

Según relató la damnificada, la guardia que se hallaba en el lugar, le propinó un golpe de puño en la boca por motivos que se tratan de establecer, provocándole la pérdida de una pieza dental.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las circunstancias que originaron el hecho, habiendo tomado participación la autoridad judicial competente.

