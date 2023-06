Coti enojada por los rumores de infidelidad en torno a su ruptura amorosa

Coti Romero y Alexis "Conejo" Quiroga son una de las parejas nacidas al calor de " Gran Hermano 2022". Sin embargo, tras varias especulaciones sobre conflictos en el noviazgo, los ex hermanitos decidieron ponerle punto final a su relación fuera de la casa más famosa del país. Ahora, la correntina desmintió furiosa los rumores que la señalaban como la responsable de la separación.

"No se dejen engañar con bolud...: jamás me hablé con nadie, jamás fallé ni mentí. Lo sigo teniendo en mi corazón, pero tenemos muchas cosas que sanar. Es una locura tener que salir a aclarar esto", aclaró enojada la joven de 20 años sobre su ruptura con el cordobés.

Y continuó tajante: "No voy a dar notas, no lo hice antes y no lo voy a hacer ahora. Por favor no insistan, ahora no estoy bien. Agradezco el cariño de la gente y se que voy a estar bien", cerró el descargo en su historia de Instagram.

Por otro lado, Alexis dio a conocer su versión en un stream: "Hace dos semana y medio que no la veo, y es mucho lo que la extraño. Tenemos muchas cosas para corregir, pero creo que este tiempo puede ser lo mejor para sanar. No creo que sea un fin, sino un hasta luego", señaló el ex jugador de 29 años, quien explicó que la separación se dio a causa de proyectos laborales.

Cabe destacar que la pareja de Constanza Romero y Alexis Quiroga comenzó en " Gran Hermano 2022" y continuó tras su salida del reality de Telefe. El noviazgo pasó por distintos momentos, como una propuesta de casamiento y rumores de engaño de parte del ex hermanito.