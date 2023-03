Coti de Gran Hermano reveló que recibió "reacciones" de un jugador de Boca

La exparticipante de Gran Hermano, sostuvo que un jugador de Boca le envió algunas reacciones en Instagram. El futbolista estaría en pareja con una ex de Marcelo Tinelli.

Una de las exparticipantes de Gran Hermano que más está aprovechando su momento de exposición, sin dudas, es la correntina Coti Romero. Luego de su participación en el reality, los focos apuntan directamente hacia ella y ahora, también, al arquero de Boca, Javier García.

En una entrevista en LAM con Ángel de Brito por América TV, la exhermanita fue consultada por el conductor si "era cierto" que le escribió Javi García. La joven, entre risas y mirando fijo al cronista por haber filtrado presuntamente la información, explicó todo.

“Antes de ser conocida recibí unas reacciones, pero ya no están. Si entro a los mensajes, me aparece la solicitud de él, pero como que no hay un mensaje”, admitió la rubia, dejando entrever que el arquero borró todo cuando ella confesó que le habían escrito algunos jugadores.

“Te deben escribir nueve mil futbolistas y desde que estás en Gran Hermano más”, incitó de Brito para que la correntina se explayara en el tema y ventile algo más.

“Ahora no tanto. Obviamente, después de que me preguntaron y conté más o menos... Pero sí, en su momento, cuando salí de la casa. Tienen miedo”, opinó filosa Coti, sobre el cambio repentino de actitud de ciertos jugadores.

El periodista le advirtió que los futbolistas "están siempre a la caza, sobre todo estos tiroteadores" a la joven, que desde que salió de la casa de Gran Hermano se muestra siempre muy enamorada de Alexis "Conejo" Quiroga.