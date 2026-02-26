Coudet: "juro por mis cuatro hijos que nadie de River se contactó conmigo"

El entrenador del Alavés de España, brindó este jueves una conferencia de prensa y aseguró que “nadie” se comunicó con él ni con su representante desde el club de Núñez.

El director técnico del Deportivo Alavés de España, Eduardo Coudet, juró por sus cuatro hijos que nadie de River Plate se puso en contacto con él ni con su representante para reemplazar a Marcelo Gallardo, quien este jueves dirigirá su último partido como DT del equipo “millonario”.

“Nadie se comunicó conmigo ni con mi representante”, afirmó. Tengo cuatro hijos y puedo jurar por los cuatro que nadie de River se puso en contacto conmigo ni con mi representante”.

El “Chacho” Coudet remarcó en conferencia de prensa que está “al margen de todo el ruido que se ha armado”, respecto al interés del conjunto argentino.

“Cuando aparece una institución como River es como cuando busca entrenador el Real Madrid o el Barcelona, se arma mucha repercusión, y que me pongan en una lista como candidato es una caricia y un orgullo”, admitió.

Preguntado por si le llaman próximamente no se quiso pronunciar. “El hubiera o hubiese no existe en el fútbol” y no quiso jugar a “hacer futurismo”.

De hecho, aclaró que no habló de esta situación ni con los jugadores ni con nadie del club “porque no se ha dado”. “No se habla sobre cosas que no suceden”, remarcó.

“A lo mejor para ustedes este ruido es demasiado fuerte, pero para mí, que conozco la institución, es algo natural”, dijo Coudet, al que tampoco le ha afectado ni siquiera aparecer en esa lista de entrenadores futuros del equipo argentino.

“Estoy en mi casa en la computadora viendo fútbol y no me ha cambiado la semana, sé la repercusión que esto conlleva y no me afecta. Estoy acostumbrado a vivir con presión, es mi hábitat, ya dije que puedo dirigir en Vietnam y ahí estoy cómodo”, zanjó el técnico, quien jugó con la camiseta de River en dos etapas (1999-2002 y 2002-2004), en las que conquistó cinco títulos locales.

Coudet dudó sobre los movimientos del 'Millonario': “Conociendo la institución no creo que se hayan comunicado con nadie por una cuestión de respeto al entrenador actual”, opinó en alusión a la permanencia hasta este jueves del 'Muñeco' Gallardo en el banco del equipo de la banda roja.

Precisamente, respecto al momento que vive River consideró que “no es una situación natural porque va a despedir a uno de los mejores entrenadores en la historia de River y eso agranda aún más todo lo que pasa”.

Gallardo, el técnico más exitoso de la historia del River Plate, con catorce títulos en ocho años y medio -incluidas dos Copas Libertadores-, anunció el último lunes, en medio de una mala racha de resultados para su equipo, que el encuentro de este jueves contra el Banfield sería el último en su segundo ciclo al frente de River Plate.