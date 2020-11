Crearán en Comodoro un Observatorio de la Mujer

La Comisaría de la Mujer, la Defensoría Pública, el Ministerio Público Fiscal y la Dirección de Género de la Secretaría de la Mujer reciben casos de violencia de distinta la índole todos los días. Por eso es necesario contar con un programa para unificar todos estos datos e impulsar políticas públicas para erradicar la violencia en Comodoro Rivadavia. A partir de esa premisa, la Municipalidad creará el próximo año el Observatorio de la Mujer para que un grupo de profesionales comiencen a trabajar en estos casos.

En diálogo con La Posta Radio, la titular de la Secretaría de la Mujer, Shirley García, explicó es uno de los proyectos que tiene la cartera para que estudie, analice y proponga iniciativas para achicar las brechas de desigualdad en la ciudad. “El Observatorio es algo que tenemos pendiente en la gestión. Es algo que requiere profesionales y que próximamente esperemos el año que viene empezar a conformarlo”, destacó.

“La Comisaría de la Mujer tiene registrado todo lo que son denuncias, pero sabemos que no todas los casos de violencia llegan a denunciarse. Hay muchas otras situaciones que no llegan a denunciarse que nosotros las trabajamos y se tratan en otras instituciones. Estos datos están desperdigados y no hay una unificación”, aseguró.

“Si bien trabajamos articuladamente y a partir de la creación de la Secretaría empezamos a llevar a cabo un registro de los casos, pero no tenemos un panorama completo porque no todos los casos de violencia van a parar a la Fiscalía y no son todos denunciados. Es una gama muy amplia por eso mismo se necesitan profesionales adecuados para analizar cuáles son las violencias a las cuales hay que abordar con más rapidez y urgencia”, afirmó.