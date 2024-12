Crece el reclamo por una joven que se suicidó luego de que la Justicia le sacó a los hijos

La pequeña localidad de Río Turbio, en Santa Cruz, se encuentra movilizada tras el suicidio de Bárbara Belén Arce, una joven de 27 años que el 19 de diciembre fue hallada sin vida en su casa. Su suicidio, según sus familiares, respondió a un cuestionado fallo judicial que le había otorgado la custodia de sus tres hijos a su expareja, un hombre al que ella había denunciado por violencia y hostigamiento.

El caso generó la solidaridad de una importante cantidad de vecinos que vienen acompañando a los Arce en su reclamo de justicia, y que el último lunes se hicieron notar en las calles de un pueblo de algo menos de 9 mil habitantes, con una importante movilización.

Decenas de vecinos, encabezados por Carlos Arce, el padre de la joven, y otros familiares, incluidos varios menores de edad, marcharon portando velas y pancartas con consignas como "Justicia por Belén" y "Fuera corruptos", en alusión a las juezas Romina Roxana Frías y Betina Bustos, quienes estuvieron a cargo de la causa.

Entre los manifestantes, conmovió especialmente una pequeña sobrina de Belén, quien llevaba un cartel rosado escrito a mano: "Justicia por mi tía Belén y mis primitos. Te voy a extrañar mucho", decía.

Un fallo cuestionado en Santa Cruz

Según viene denunciando la familia de Belén, su expareja, nueve años mayor que ella, es el culpable principal del trágico desenlace de una historia marcada por el maltrato y la violencia.

María Arce, hermana de la víctima, aseguró recientemente en redes sociales que la joven había sido víctima de violencia de género desde que tenía 15 años, cuando quedó embarazada de su primer hijo con el denunciado.

"Desde muy pequeña fue abusada, hostigada y maltratada. Su calvario comenzó con encierros, golpes y maltratos psicológicos", expresó en sus posteos, luego de la muerte de su joven hermana.

La causa por violencia que Belén había iniciado contra su expareja quedó en manos de la jueza Frías, que posteriormente fue subrogada por la jueza Bustos.

Según Carlos Arce, esta última no solo le quitó la tenencia de sus hijos, sino que además no tuvo en cuenta las pericias psicológicas que señalaban al padre como violento y narcisista. "Ellas me mataron a mi hija en vida con sus decisiones", afirmó el hombre en una reciente entrevista radial.

"El sistema no la ayudó"

Los Arce explican que, a pesar de haberse separado, Belén siguió siendo acosada por su expareja. Pero las constantes denuncias que la joven presentaba ante la Policía no surtían efecto. "Hacía todo lo posible por escapar, pero el sistema no la ayudó. Ella buscó un abogado, trabajaba, estudiaba, arregló una casa... Hizo todo para recuperar a sus hijos, pero no bastó", declaró su hermana.

María Arce también apuntó contra el sistema judicial, al que calificó como "cómplice del victimario". En tanto, su padre enfatizó que las decisiones judiciales dejaron a su hija en un estado de desesperación que la llevó a tomar la trágica decisión.

"A mi hermana le arrebataron su dignidad, su derecho a ser madre y su derecho a vivir en paz. Yo le pido a la sociedad que no se olvide de su historia, que sigamos reclamando justicia por Belén y por tantas mujeres que atraviesan lo mismo", escribió en las redes.

Su padre, en tanto, compartió un compromiso que tiene tomado: "Belén no se quitó la vida por debilidad, sino porque la empujaron. Mi hija era fuerte, luchadora, y no voy a descansar hasta que estas juezas y este sistema sean investigados".

Fuente: LMN