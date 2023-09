Créditos ANSES de $400.000: ¿cómo solicitarlos?

La directora de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta anunció en la víspera la puesta en marcha oficial de los créditos de hasta $400.000 que, por primera vez en su historia, dará el organismo a trabajadores en actividad que sean aportantes al sistema previsional, en el marco del Programa de Fortalecimiento de Ingresos para las familias argentinas.

Este viernes, se oficializó a través del Boletín Oficial la operatoria correspondiente al otorgamiento de créditos a cargo de la ANSES para trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia aportantes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de los créditos, así como los requisitos para solicitarlos.

La tasa nominal anual (TNA) es del 50% para todos los plazos de amortización.

La modalidad de acreditación de los créditos es en una tarjeta de crédito que posea el trabajador o la trabajadora extendida por el Banco en donde tenga radicada su cuenta sueldo y perciba su remuneración mensual.

El pago del préstamo se realizará a través de cuotas mensuales y consecutivas a debitarse de la cuenta sueldo del asalariado, del 1° al 10° de cada mes, según el plazo de amortización por el cual opte el tomador, en 24, 36 o 48 cuotas mensuales.

El límite de afectación para la relación cuota/ingreso de la remuneración de los trabajadores y trabajadoras es del 20% de su salario.

Los trabajadores y las trabajadoras podrán acceder a un solo crédito solicitado en el marco del Decreto N.º 463/23, independientemente del monto del crédito requerido.

La resolución también establece que la operatoria se implementará a través de una plataforma electrónica que estará a cargo de la Dirección General de Informática e Innovación Tecnológica de la ANSES.

Créditos ANSES: cómo solicitarlo

Las personas alcanzadas por la presente podrán realizar la solicitud del “Crédito ANSES” a través de la plataforma creada para tal fin que se encuentra disponible en el sitio web del organismo.

Para ello, se implementará el siguiente procedimiento:

Las personas solicitantes deberán ingresar con su Clave de la Seguridad Social a la plataforma en el sitio web mencionado.

Las áreas de comunicaciones de ANSES informarán que las presentes tramitaciones no tienen un costo en sí misma y no utiliza gestores ni terceros para la formulación de sus trámites y en particular para la presente solicitud de crédito.

La persona solicitante deberá confirmar o modificar sus datos de contacto.

La persona solicitante deberá cargar el N.º de Trámite inserto en el DNI, para validar identidad a través de servicio con RENAPER.

El aplicativo realizará las validaciones que correspondan con relación a la accesibilidad de la persona solicitante.

Si el aplicativo no validó los requisitos, entonces se emitirá un mensaje a la persona solicitante con los motivos del rechazo.

La persona solicitante podrá simular su crédito de acuerdo a los montos y plazos establecidos, generando un documento electrónico que le permita conocer los detalles financieros del mismo.

La plataforma mostrará a la persona solicitante la opción para solicitar el crédito.

Para iniciar proceso de solicitud deberá completar la “Solicitud de Préstamo”, lo que importara la aceptación expresa y formal de la persona solicitante de las condiciones de otorgamiento del mismo.

El otorgamiento de préstamo está condicionada a una validación de identidad por parte de ANSES y al cumplimiento de las normas y condiciones legales aplicables vigente al momento de su solicitud.

Dicha validación consta de la presentación del solicitante en forma obligatoria y personal en las Oficinas de ANSES, con su documento de identificación de identidad y con un código validador que le será enviado y notificado a la persona solicitante, a través de MI ANSES.

La presentación del código validador junto con la acreditación de identidad del solicitante perfecciona la solicitud del crédito.

El solicitante tiene un plazo máximo de 7 días hábiles para presentarse en las Oficinas de ANSES. En caso de no concurrir en dicho término, la solicitud de crédito se dará de baja automáticamente.

Una vez finalizado el proceso satisfactoriamente, el sistema comunicará la aprobación del préstamo.

Las sumas del préstamo serán transferidas dentro de los SIETE (7) días hábiles de aprobada la solicitud de manera definitiva.

Por último, Según anticipó Raverta, a partir del lunes 18 de septiembre, a las 10 de la mañana y hasta las 20, las personas interesadas podrán accedes a los créditos de hasta $400.000, resumió el sitio ámbito.com