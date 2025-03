Creen que la conductora se confundió de pedales

Una camioneta Toyota, conducida por una mujer, impactó contra un árbol, derribó un paredón y terminó su recorrido a escasa distancia de una vivienda. El hecho ocurrió en Rada Tilly este viernes.

El rodado habría tomado una fuerte aceleración. Un vecino relató que "primero se escuchó el ruido fuerte del motor acelerando y, segundos después, un impacto muy fuerte". Otro testigo que presenció el hecho mientras se dirigía a un gimnasio cercano, manifestó que "la camioneta venía a alta velocidad y de repente se subió a la vereda sin que pareciera intentar frenar".

Se investiga la posibilidad de que la conductora haya confundido los pedales del acelerador y el freno. Es un vehículo con transmisión automática. El vecino afectado por la rotura de su paredón agregó: "La gente dice que el auto en vez de frenar, aceleró de golpe, que eso a veces pasa con los automáticos". Otra versión indica que la mujer podría haber estado utilizando su celular.

El dueño de la vivienda afectada no se encontraba en el lugar al momento del choque: "Estaba trabajando y mis hijos en el colegio, así que por suerte no había nadie en casa. Me enteré porque unos amigos me mandaron una foto y salí corriendo para acá. Lo primero que me preocupó fue que no hubiera problemas con el agua o el gas".

Respecto a los daños explicó: "Se cayó el paredón, se arrancó un árbol y se rompieron algunos vidrios de la casa, pero nada más. Podría haber sido peor".

En cuanto a la conductora, se encontraba consciente y fue trasladada en ambulancia a una clínica local, donde quedó bajo observación debido al impacto y al estado de shock tras el siniestro. "La mujer estaba aturdida, pero lúcida. Recibió el golpe de todos los airbags de la camioneta", mencionó un testigo.

El esposo de la conductora se comunicó con el dueño de la vivienda damnificada y le aseguró que pasaría más tarde para coordinar la reparación de los daños ocasionados.

