Crexell tuvo un fuerte contrapunto con los senadores peronistas que la acusaron de haber obtenido ese cargo por el voto a la ley Bases.

Crexell con vía libre para la embajada en Canadá: oficialismo y aliados firmaron el pliego en comisión

El oficialismo y aliados respaldaron el jueves en una comisión del Senado el pliego de la ex senadora Lucila Crexell, quien mantuvo un fuerte contrapunto con legisladores peronistas por su postulación a la Embajada de Canadá.

El pliego de Crexell tuvo dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos, ya que fue respaldada por La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social, con lo cual estaba garantizada su aprobación, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.

Ahora ese dictamen de la comisión se podrá tratar en la próxima sesión ordinaria junto a los ascensos militares y la designación de las autoridad Nacional de la Competencia.

El despacho se pasó a la firma tras un fuerte contrapunto entre Crexell y legisladores peronistas, quienes la acusaron de haber votado la ley Bases a cambio de un cargo diplomático.

"Imputaciones falsas"

“A mi me dan vergüenza las imputaciones falsas”, respondió la ex legisladora ante las acusaciones del senador peronista Carlos Linares.

Linares le había pedido que "explique cómo llega a esta designación ya que su pliego, cuando entró, se dijo que iba a la Unesco, y ahí hubo un voto trascendental para el oficialismo”, por lo que le preguntó a Crexell si “no le da vergüenza”.

Sobre la denuncia que presentaron en su contra, Crexell señalo que “para mí es un hecho cerrado” y le advirtió a Linares “sino reconoce que hay una sentencia firme no es republicano”.

La defensa de una senadora y la acusación al kirchnerismo

La ex senadora fue respaldada no solo por el oficialismo sino por los bloques aliados, pero llamó especial la atención la fuerte defensa que hizo la senadora peronista de Convicción Federal, Carolina Moisés, quien acusó a sus ex compañeros de ejercer “violencia de género” por afirmar que “no llegó por merito propio”.

En ese sentido, Moisés dijo “Si Lucila fuera varón, muchas cosas no serían dichas. Para los hombres es política y, para nosotras, sospecha. Parecen no ser suficiente los títulos -varios universitarios y maestrías para Crexell-. Tantos años de representación y se le está generando un escarnio”.

Los dardos mas fuertes del peronismo fueron lanzados además de Linares, por Juliana Di Tullio y Florencia López.

Di Tullio señaló que "no es cierto que haya sido absuelta, se archivó porque no se ha mandado el pliego"

El soporte de Bullrich

En el ultimo tramo, la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, dijo que el Gobierno dirigiéndose a Crexell “mucho orgullo que seas embajadora. Estamos seguros que vas a representar muy bien a la Argentina”

Dijo que en la denuncia de los kirchneristas “no hubo agravios sino mentira. Los argumentos que dio el juez fue que hubo inexistencia de delito porque no es judiciable el voto”.

La exposición de Crexell

Al comenzar la reunión, Crexell expuso sobre las políticas que instrumentará en Canadá y en ese sentido señaló que “tenemos una fuerte relación en materia de energía nuclear, Argentina tiene reactores de tecnología canadiense y eso ha permitido mantener relaciones prolíferas en aspectos sobre seguridad nuclear”.

Crexell dijo que entre Argentina y Canadá hay "más de 150 años de historia diplomática” y defendió también la soberanía de Malvinas.