Logró tres récords en peso muerto compitiendo en Powerlifting. Además, en Strongman fue campeón en Santiago del Estero y obtuvo un tercer puesto en Open en Viedma.

Cristian Sánchez cerró un muy buen año y ya piensa en el 2027

Cristian Sánchez se destacó este año obteniendo tres récords de peso muerto en Powerlifting (APL e IPL): regional, nacional e iberoamericano. Asimismo, en Strongman se consagró campeón de la categoría Master en Santiago del Estero y obtuvo un tercer puesto en Open (categoría libre) en la cuarta edición del Torneo Internacional de Viedma.

“Cerramos un año muy bueno, metimos cinco competencias, con mucho entrenamiento, cabeza y se dieron los resultados. Pude cumplir con el objetivo de hacer todo el caminito con el Powerlifting, logré tres récords en peso muerto y traerlos para Chubut”, comenzó.

Y añadió que “en Strongman gané en Santiago del Estero en la categoría Master, y en Viedma me anoté como un desafío en la categoría Open o libre y salí tercero, le pusimos mucha voluntad y salió”.

Tras la buena performance, Sánchez ya planifica la próxima temporada y tiene en mente viajar a Brasil para competir en “Arnold Classic”, un prestigioso certamen que se hará en abril.

Por otra parte, la idea es organizar, en conjunto con Comodoro Deportes, una competencia de Strongman en Rada Tilly: “Faltan algunos detalles pero es casi seguro que vamos a hacer una competencia en marzo, será algo completamente distinto, va a ser por equipos”, expresó.

Para finalizar, el atleta dijo que “estoy completamente agradecido con Hernán Martínez y Comodoro Deportes, gracias al acompañamiento pude concretar muchos sueños. Mantenerse competitivo y poder viajar cuesta mucho, y lo que me desarrollé como atleta por su ayuda es muy significativo”.

PODIO PARA SANCHEZ Y TOÑANEZ EN VIEDMA

El sábado 10 de octubre, en el Parque Ferreira de Viedma, se realizó la cuarta edición del Torneo Internacional Strongman, competencia organizada por el gimnasio Strongman Viedma, a la cual asistieron deportistas de distintos lugares de la Patagonia, Chile y México.

Entre los 23 atletas que compitieron, la ciudad fue representada por Cristian Sánchez, quien desafió a la categoría Open, e Iván Toñanez, quien debutó en la Master. Ambos obtuvieron el tercer puesto y volvieron con la medalla de bronce.

“Si bien se nos complicó lo programado que era salir el viernes, viajamos el sábado a la madrugada y llegamos con lo justo al evento. Pese a eso, pudimos lograr los dos subir al podio con un tercer lugar en cada categoría”, contó Sánchez.

Y añadió que “las pruebas eran desafiantes, la open tenía mancuerna de 50/60 y 70 kilos a repetición, levantamiento de una Ram de trompa, rueda Conan con 302 kilos y prueba de grip de agarre a mano limpia de 352 kilogramos”.