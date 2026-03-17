Tras presentarse en la Justicia, Cristina Kirchner publicó un mensaje en sus redes sociales. Apuntó contra Carlos Stornelli y denunció extorsión y espionaje.

Cristina: "La causa de los Cuadernos es convalidar la mafia"

La jornada judicial de Cristina Kirchner no terminó en los tribunales de Comodoro Py. Minutos después de prestar declaración indagatoria este martes, la expresidenta acudió a su cuenta oficial de X (ex Twitter) para publicar un encendido descargo donde tildó al proceso de ser una "farsa judicial" y apuntó contra los funcionarios a cargo de la instrucción.

A través de su publicación, la exmandataria invitó a sus seguidores a ver una exposición de su abogado defensor, Carlos Beraldi, donde se detallan cuatro casos específicos de presuntas "prácticas mafiosas" llevadas a cabo por el fiscal federal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadio.

En su mensaje, Cristina Kirchner enumeró una serie de elementos probatorios que, según sus palabras, demuestran el accionar ilícito detrás del armado de la causa. Entre los puntos más destacados, mencionó:

Chats comprometedores: Capturas de conversaciones entre el falso abogado Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli (autor de la acusación en este juicio) que probarían maniobras de extorsión y chantaje.

Espionaje ilegal: Denunció el "manejo delictivo" de la Ley del Arrepentido y la violación sistemática de la Ley de Inteligencia mediante operaciones de espionaje sobre los propios abogados defensores, vulnerando las garantías constitucionales.

Material audiovisual: Fotografías de Stornelli y D’Alessio manteniendo encuentros en la ciudad de Pinamar, además de la existencia de audios que confirmarían el vínculo.

Para respaldar sus acusaciones, la exmandataria se apoyó en la resolución judicial del juicio oral contra Marcelo D’Alessio, cuya sentencia se dictó el 25 de septiembre del año pasado. Kirchner remarcó que todos los hechos que denuncia son "irrefutables" porque fueron probados mediante pericias documentales digitales y el testimonio de las propias víctimas.

"En dicho fallo, los jueces estimaron que el vínculo existente entre Marcelo D’Alessio y el Fiscal Stornelli era un 'activo muy valioso de la asociación ilícita'", subrayó la expresidenta en su publicación.

A modo de cierre, y reafirmando su postura sobre la falta de transparencia del proceso en su contra, concluyó con una frase tajante: "La causa Cuadernos es algo más que persecución política… es convalidar la mafia".