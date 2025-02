Cristina Pérez se desnudó al aire porque tenía calor

Nelson Castro vivió un "acalorado" momento en medio de una charla con Cristina Pérez, cuando la exconductora de Telefe Noticias se sacó la ropa en el estudio de Radio Rivadavia. La reacción del periodista fue ostensible ante la actitud de su colega –pareja del ministro de Defensa, Luis Petri- en uno de sus primeros pases radiales.

Todo comenzó durante un debate entre Nelson Castro y Cristina Pérez donde los periodistas hablaron sobre "la cultura woke" en relación a la política hasta que la conductora disparó: "Empezó a hacer calor". Acto seguido se levantó de su silla para desprenderse de su saco y se quedó en top deportivo.

Las miradas de Nelson Castro no se hicieron esperar. En primera instancia, el conductor de Telenoche posó su mirada en el look de su compañera, que dejó el vientre "al aire", y luego volteó la mirada y continuó la charla debate en el pase radial. Aunque no se hizo mención al "calor" de Cristina Pérez, desde las redes sociales de Rivadavia advirtieron el momento y lo convirtieron en un recorte que no tardó en hacerse viral. Esta no es la primera vez que el periodista Nelson Castro, de común porte serio, es viral por sus caras y sus reacciones, aunque sí se trata de una secuencia divertida que llamó la atención a los internautas. Claramente, siguió con la seriedad de su programa sin desenfocarse en su trabajo.

Fuente: El Destape