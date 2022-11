"Cuando dormís no hay consentimiento": Amnistía Internacional en contra de lo sucedido en Gran Hermano

Amnistía Internacional Argentina publicó un comunicado tras el accionar de Thiago Medina con Agustín Guardis en Gran Hermano 2022. El participante tocó, beso, manoseo y acarició a su compañero cuando este estaba dormido, lo que se considera acoso.

"Cuando dormís no hay consentimiento", remarcaron desde Amnistía Internacional Argentina, organismo que vela por los derechos humanos.

Y agregaron el texto "Sólo sí es sí. Corta" junto a tres hashtags de Gran Hermano.

En otro mensaje detallaron la situación para todas aquellas personas que no mira Gran Hermano: "Ayer se difundieron imágenes en las que un participante se acostó al lado de otro mientras dormía: lo tocó, besó, manoseó y se fue, junto a otros dos que miraban y se reían como si fuera un chiste. #GH se olvida de algo básico: el consentimiento. Y no, no es un chiste".