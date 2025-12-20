Cuarenta egresados en la formación de pasteleros

La actividad de cierre se llevó a cabo este sábado en la vecinal del barrio José Fuchs por parte de la Dirección de Juventud, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia del municipio. Estuvieron presentes el titular de la secretaría, Ángel Rivas, junto a la subsecretaria, Julieta Miranda, quienes entregaron los certificados a los jóvenes que finalizaron la capacitación.

En este contexto, Rivas resaltó: “es un orgullo este reconocimiento para todos los participantes, es valoración y gratitud de ser comodorenses. Es un privilegio tener estos espacios de formación en estos momentos donde tenemos ciertas complejidades en el país, y que podamos generar un oficio que habrá puertas y la gente pueda capacitarse en lo que respecta la panadería y pastelería, es muy graficante”.

Asimismo, indicó la importancia del trabajo mancomunado con la vecinal: "venimos trabajando desde el primer momento con la vecinal que nos abrió este espacio junto al Gimnasio Gatti, y nos pareció un lugar propicio para llevar adelante toda esta tarea que realizamos en conjunto. Es muy positivo que hoy reciban este certificado y se vendrán muchas cosas más para seguir trabajando en 2026”, resaltó el funcionario.

La subsecretaria Julieta Miranda, resaltó: “este recorrido que se realizó durante todo el año en los talleres, que son actividades sumamente importantes porque son herramientas que les queda para su vida y les servirá como una salida laboral. Agradecemos a la vecinal del barrio José Fuchs por abrirnos las puertas y a todo el equipo de Juventud, que se sumó a la Secretaría, pensó estrategias para llevar adelante este proyecto. Esperamos que se sigan sumando muchas más personas a esta propuesta”.

Mientras que Fernanda Santos, maestra pastelera y docente a cargo junto a Tamara Gallardo, del curso “Auxiliar en panadería y pastelería”, señaló que “la propuesta formó parte de un taller que tuvo lugar durante todo el año. La capacitación constó de 12 clases de pastelería y 12 clases de panadería. Dividida en dos turnos, mañana y tarde, donde en total participaron 40 alumnos. Dentro de la cursada, tuvieron eventos sociales como el de hoy que fue a modo de cierre, donde llevaron adelante toda la producción aprendida”.

"De acá salen con un carnet sanitario, ya que la idea es abrirle el futuro laboral a todos los jóvenes de nuestra ciudad. Agradecemos al vecinalista Carlos González y la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia que nos apoya para llevar adelante este proyecto", sentenció.