Cuestionan nuevos permisos mineros al primo de Fred Machado

Aludieron a Claudio Ciccarelli y señalaron la falta de respuesta del Gobierno a pedidos de informes realizados en octubre pasado.

El otorgamiento de un nuevo permiso de exploración de minerales de primera categoría en la zona de Los Menucos a Claudio Ciccarelli, el viedmense primo de Federico “Fred” Machado, quien está detenido e investigado en Estados Unidos por presunto narcotráfico, generó el cuestionamiento del bloque Vamos con Todos que recordó los pedidos de informes sin responder que realizó el año pasado al gobierno provincial.

La bancada opositora señaló que en el Boletín Oficial 6475 del 19 de marzo de 2026, la secretaría de Minería informó a los titulares de las tierras comprendidas en el área de exploración, Domingo Calvo y Gerardo Collinao, que en el marco del expediente 48.022-M-23 denominado “El Gran Don José”, Ciccarelli tramitó el permiso exploratorio.

Las tierras están ubicadas en el departamento 25 de Mayo, en el distrito minero Los Menucos, cerca de la localidad homónima, según reza la publicación oficial.

El bloque de legisladores cuestionó que el Gobierno continúe otorgando permisos en favor de Ciccarelli, en paralelo a que existió una investigación judicial por una denuncia realizada por diputados opositores por la presunta incompatibilidad al haber sido empleado de la provincia, pero principalmente apuntaron a que hasta el momento no se respondieron los pedidos de informes cursados en octubre pasado.

José Luis Berros, presidente de la bancada, opinó: “Lo que vemos ahora es aún más preocupante: no solo hay ocultamiento de información, sino que además se siguen tomando decisiones sensibles como la entrega de permisos de exploración sin ningún tipo de transparencia”.

La semana pasada Vamos con Todos presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por la falta de respuesta a cuatro pedidos de informes relacionados a distintos temas, entre ellos la actividad minera y los permisos de exploración y explotación.

El pedido de informes realizado meses atrás estaba referido a la explotación minera, las estructuras societarias, beneficios y controles aplicados a empresas vinculadas a Ciccarelli desde el año 2005. Se mencionó en su momento las sociedades Eco Friendly S.A., Gold Sand, Max Technology SRL, Southcross Logistics, L&C Mining S.A.C.