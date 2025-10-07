Curso de RCP en la Escuela de Arbitros de Km 8

La Escuela de Arbitros de Km 8 realizará un curso de RCP, a través de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. El mismo será dictado por el doctor Jorge Espíndola, este viernes desde las 20:00, en la Asociación Vecinal de Standart Norte, donde funciona la entidad dirigida por el instructor nacional de árbitros José Castro.

La escuela fundada en marzo de 2024, que hace poco más de un mes recibió la Personería Jurídica por parte de la Inspección General de Justicia, funciona los miércoles y viernes, con trabajos de campo y clases teóricas, entre las cuales se dicta Psicología deportiva, a cargo de Juan Cruz Yapura.

Los alumnos son evaluados en forma trimestral y deben tener una asistencia del 75% en las clases teóricas y prácticas. En este caso, se los invita a participar de una capacitación de gran importancia, no solo para aplicar los conocimientos en caso de ser necesario dentro de un campo de juego, sino también para tener en cuenta en la vida cotidiana.