Dakota Goth se calentó por cómo la trató L-Gante

L-Gante terminó su relación con Wanda Nara con el objetivo de escaparle al foco de la tormenta para enfocarse en su carrera profesional. Sin embargo, para demostrar que ya no está en pareja con ella, apareció de la mano con Dakota Goth, quien ahora lo acusó de usarla y reveló un picante secreto de su vínculo con Mauro Icardi.

Sucede que Dakota Goth viene de pasar un fin de semana explosivo junto a L-Gante, donde dieron a entender que estuvieron iniciando una relación amorosa. Sin embargo, todo habría sido una puesta en escena para desviar la atención de su relación con la conductora. Al ver la jugada, la modelo salió al cruce con un picante audio que se viralizó en Intrusos.

“¿Qué onda con vos, bol...? Al final me terminaste reusando, me están matando de todos lados, me están llamando por teléfono de miles de números que no sé de dónde sacaron el mío. Me están tratando de gato, de pu... Yo no soy ni gato ni pu.., tuya ni de nadie, creo que te quedó bastante clarito eso”, lanzó la modelo muy caliente por las distintas situaciones que está atravesando.

Asimismo, expuso que todo lo sucedido durante ese fin de semana había sido armado para exponer que no estaba más con Wanda Nara y también para hacerle una devolución de favores a Mauro Icardi. En medio de su enojo, Dakota Goth, no tamió en exponer su secreto: “Vos mismo me dijiste que todo este show te servía para limpiarte de Icardi porque había pagado un par de jueces y qué sé yo para no caer en la cárcel”.

Es por eso que reclamó: “Si tanto te serví para eso, tampoco dejes que la gente me insulte. Encima, te ponés a compartir historias, me haces quedar como una pelot... Tenés que pensar un poco en la otra persona”

Como si todo esto no fuese suficiente, la modelo acusó al cantante por su falta de caballerosidad: “Aparte, en Mar del Plata, me hiciste pasar unos momentos horribles, re de mier.., en el boliche cuando te fuiste, cuando te estaban por pegar”.

“No sé qué pasó ahí, pero me dejaste sola bol.. siendo que yo había ido con vos. Me dejaste tirada en el after también”, cerró muy picante exponiendo el accionar de L-Gante.