Daniel Camil sacó pasaje para el Gran Prix de Panamá de Bola 10

El jugador de Comodoro Billar Club salió subcampeón en Master de la 3ª edición del Torneo Aniversario en San Juan. Por su parte, Agustín Saravia también se subió al podio en Tercera.

El último fin de semana se desarrolló en San Juan el 3er Torneo Aniversario de la modalidad Bola 10, en un certamen que sirvió como clasificatorio para el XVII Gran Prix de Panamá y que se realizó en las instalaciones de Capriccio Resto Pool. La competencia fue organizada por la Asociación Sanjuanina de Pool y Billar (ASPB), y contó con el aval de la Federación Argentina de Billar.

Daniel Camil, integrante de Comodoro Billar Club, logró el segundo puesto en la categoría Master, quedó detrás de Brain Block de Buenos Aires, y sacó su boleto para el Gran Prix de Panamá. La cita internacional se hará del 12 al 16 de noviembre de este año y tendrá a los mejores jugadores del continente.

Por otro lado, Agustín Saravia también hizo podio ya que se ubicó en la tercera posición en Tercera (inicial). En esta categoría el ganador fue Mateo Villarroel y la segunda colocación quedó para Matías Pompillo, ambos de Buenos Aires.

Camil resaltó el subcampeonato obtenido en San Juan y dijo que “nos volvemos felices porque los dos subimos al podio, fue una gran competencia. En lo personal, pude clasificar para el Gran Prix de Panamá y ya me estoy preparando para ese torneo, voy con las expectativas altas y mi objetivo es representar de la mejor forma a Comodoro y Argentina. Quiero agradecer a Comodoro Deportes por siempre apoyar a la institución y a sus deportistas”.